Uk, bambino avvia petizione contro Apple per cambiare l'emoji del nerd

Teddy aveva visto l’emoji mentre scriveva a suo cugino. “Pensiamo che le persone che portano gli occhiali siano cool e siamo preoccupati che chi dovrà iniziare a indossarli per la prima volta pensi che sembrerà un coniglio o un topo” si legge nella petizione intitolata No nerd emoji! che è circolata prima a scuola e ora anche online. La nuova emoji genius "ha lenti sottili e montature sottili e poi ha un piccolo sorriso al posto degli orribili denti da coniglio" ha spiegato Teddy.

L'etimologia del termine nerd

Nerd è un termine della lingua inglese americana con cui viene definito chi ha una certa predisposizione per le attività che richiedono un certo impegno, è una persona solitaria e con una ridotta propensione alla socializzazione. ll termine è nato come dispregiativo, ma in seguito è stato reclamato per definire una sorta di identità di gruppo. Bill Gates stesso è stato spesso definito un nerd. Si tratta di un giovane di modesta prestanza fisica e dall'aspetto insignificante che compensa la scarsa avvenenza con una passione ossessiva per le nuove tecnologie.