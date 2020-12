1/11

In principio fu Siri. L'assistente vocale della Apple ha fatto il suo esordio ufficiale nel 2012, con l'uscita dell'iPhone 4S. Inizialmente resa disponibile solo in lingua inglese, tedesca e francese è poi diventata una funzionalità immancabile per tutti i modelli di iPhone, ma non solo. Oggi l'assistente di casa Cupertino è disponibile anche su Mac e Apple Watch. Torna utile al volante o in mille altre situazioni, leggendo un messaggio, ricordando appuntamenti ed eseguendo diverse azioni richieste dal possessore del dispositivo cui è associata (Foto: Apple)

Apple, in futuro Siri potrebbe riconoscere le emozioni degli utenti