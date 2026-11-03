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Tecnologia

La Cina ha costruito il corpo dei robot. Ora deve dargli un cervello

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Gli umanoidi corrono, saltano, combattono, ballano benone e manipolano oggetti con una destrezza impensabile fino a pochi anni fa. Ma trasformare queste dimostrazioni in macchine capaci di lavorare davvero è un'altra storia. Non a caso in Cina gli investimenti nella ”embodied AI” sono esplosi: la nuova corsa consiste nell'insegnare ai robot a capire il mondo fisico, imparare dall'esperienza e affrontare situazioni mai incontrate prima

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