La Cina ha costruito il corpo dei robot. Ora deve dargli un cervello

Gli umanoidi corrono, saltano, combattono, ballano benone e manipolano oggetti con una destrezza impensabile fino a pochi anni fa. Ma trasformare queste dimostrazioni in macchine capaci di lavorare davvero è un'altra storia. Non a caso in Cina gli investimenti nella ”embodied AI” sono esplosi: la nuova corsa consiste nell'insegnare ai robot a capire il mondo fisico, imparare dall'esperienza e affrontare situazioni mai incontrate prima