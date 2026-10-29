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Trento, attacco hacker in una Rsa di Rovereto

Tecnologia
©IPA/Fotogramma

Secondo le prime ricostruzioni, gli hacker avrebbero chiesto un riscatto per portare a termine l’attacco. L'intervento dei tecnici per ripristinare il danno

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Un nuovo attacco informatico ha colpito una Rsa a Rovereto, in provincia di Trento. Dopo l'episodio che aveva riguardato una struttura di Predazzo lo scorso settembre, una nuova casa di riposo è stata presa di mira dagli hacker. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Trento Today, i responsabili avrebbero chiesto un riscatto per portare a termine l’attacco. Nel frattempo, la struttura è stata isolata dai sistemi Asuit, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare il danno e comprendere l’entità dell’attacco.

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