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Tecnologia

Chi insegnerà all’Ai che cosa è giusto e che cosa è sbagliato?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Le aziende dell'AI stanno coinvolgendo filosofi, studiosi e leader religiosi per capire quali valori incorporare nei chatbot. Anthropic ha avviato un confronto con oltre 15 tradizioni religiose e culturali. Ma dietro il tentativo di costruire sistemi “etici” emerge una questione più grande: se affidiamo sempre più spesso all'intelligenza artificiale dubbi e dilemmi morali, chi stabilirà i principi con cui ci risponderà? E cosa succederà se saremo noi per primi a non avere più punti fermi con cui orientarci?

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