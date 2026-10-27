Chi insegnerà all’Ai che cosa è giusto e che cosa è sbagliato?

Le aziende dell'AI stanno coinvolgendo filosofi, studiosi e leader religiosi per capire quali valori incorporare nei chatbot. Anthropic ha avviato un confronto con oltre 15 tradizioni religiose e culturali. Ma dietro il tentativo di costruire sistemi “etici” emerge una questione più grande: se affidiamo sempre più spesso all'intelligenza artificiale dubbi e dilemmi morali, chi stabilirà i principi con cui ci risponderà? E cosa succederà se saremo noi per primi a non avere più punti fermi con cui orientarci?