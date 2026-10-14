PMI e digitalizzazione, NTS Informatica e la trasformazione digitale delle imprese
La competitività digitale per le imprese si basa su strumenti che semplificano i processi operativi quotidiani e ottimizzano il lavoro. La software house italiana fornisce soluzioni gestionali integrate alle PMI. Un ERP di nuova generazione, un assistente virtuale con AI generativa, risorse in Cloud e sistemi MES: un pacchetto in grado di garantire efficienza e produttività
La digitalizzazione è un fattore chiave per la competitività delle PMI. Secondo il rapporto Istat su Imprese e ICT, nel 2025 quasi l’80% delle imprese italiane con almeno dieci addetti ha raggiunto un livello base di digitalizzazione. Poco più della metà usa software gestionali, segnando un importante aumento di circa 7 punti percentuali rispetto al 2023. ERP (Enterprise Resource Planning) si conferma il software più diffuso, adottato dal 49,5% delle imprese. Nella corsa digitale europea, le piccole e medie imprese italiane stanno recuperando terreno avvicinandosi alla media Ue, rivela lo Sme-DigIX, indice di Webidoo Insight Lab che misura la competitività digitale delle Pmi nei 27 Paesi dell’Unione europea. La digitalizzazione, per essere un vantaggio concreto per le imprese, deve basarsi su strumenti che semplificano i processi operativi quotidiani e ottimizzano il lavoro.
NTS Informatica, il partner tecnologico per le aziende italiane
La software house italiana NTS Informatica è nata a Rimini nel 1989. Da 37 anni fornisce soluzioni gestionali alle PMI italiane. Oggi è una realtà leader nel mercato IT nazionale, con una rete di oltre 250 partner e più di 12.000 clienti. L’azienda, sulla base di valori portanti come appartenenza, correttezza, passione e ascolto, realizza soluzioni ERP d’avanguardia, per migliorare la gestione dei processi e facilitare la digitalizzazione delle aziende. I programmi nascono dal confronto con i clienti, dall’esperienza e dalla visione di un futuro sempre più digitale. NTS Informatica vanta oggi una delle proposte più complete sul mercato: tutte le sue soluzioni sono sviluppate internamente per garantire una integrazione nativa tra i prodotti, il massimo controllo dei processi e la miglior esperienza d’uso per i propri clienti. La qualità dei prodotti è accompagnata da una serie di servizi di consulenza, assistenza e personalizzazione.
Business Experience, il software gestionale ERP che crea nuovi orizzonti
Il cuore dell’offerta di NTS Informatica è il nuovo Business Experience, gestionale ERP in tecnologia Microsoft con architettura multilivello a 32 o 64 bit, base dati e framework unici, disponibile su piattaforme di proprietà o tramite il servizio Cloud “chiavi in mano”. Un prodotto potente e modulare, con stile grafico e user experience contemporanei, oggi potenziato da Business MATE, assistente virtuale interattivo che sfrutta le capacità dell’AI generativa per supportare gli operatori nell’uso del programma.
Experience è l’ultima evoluzione della collaudata famiglia di ERP della linea Business, ed è potenziato in termini di ricchezza funzionale, semplicità d’uso, interfaccia e facilità di personalizzazione, con componenti API che permettono una facile integrazione con software esterni. Un prodotto che risponde alle esigenze di ogni area di attività dell’azienda: Amministrazione, Controllo di Gestione, Finanza, Produzione, Commerciale, Vendite, Magazzino, Logistica, Customer Care. E c’è la possibilità di aggiungere moduli integrati, realizzati con tecnologia full cloud, per gestire ambiti specifici come Business Analytics, Note Spese, Firma Elettronica, Logistica avanzata. Si tratta di un software all’avanguardia, “responsive e adaptive”, che offre una consolle avanzata di controllo personalizzabile (Desktop Consolle) e componenti grafici di supporto per fornire informazioni gestionali interattive e contestuali (Business Wings).
Dotato di oltre 60 moduli, Experience propone due modalità di fruizione: “on premise”, con un servizio pacchettizzato e completo, oppure in “cloud” tramite Business Cloud Platform, per un servizio “chiavi in mano” con backup automatici e replica geografica. Completano l’offerta: Business Up, la suite di APP per la raccolta ordini, le relazioni con i clienti e il post-vendita, Master Factory, la soluzione avanzata per l’automazione della fabbrica e il colloquio con le macchine in ottica 5.0, Ydea Cloud Customer Suite, il CRM in cloud per integrare vendite, assistenza e progetti.
Business MATE, l’AI applicata all’operatività
Business Experience mette in campo Business MATE, un assistente virtuale interattivo che sfrutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale Generativa per supportare gli operatori nelle attività quotidiane. MATE è il frutto di una filosofia di sviluppo che pensa già al futuro, quando l’integrazione con i sistemi di IA modificherà radicalmente il modo di lavorare e di pensare l’impresa. Il supporto contestuale e immediato (AI-support) riduce tempi di ricerca delle informazioni e aiuta a migliorare la produttività.
Ydea Cloud Customer Suite, la soluzione cloud per integrare vendite, assistenza e progetti
Tra le tante soluzioni aggiuntive di NTS Informatica c’è Ydea Cloud Customer Suite, per la gestione dei clienti e il pre e post vendita. La soluzione CRM e Customer Service in cloud è perfettamente integrata al software gestionale ERP Business Experience. Pensata per migliorare la collaborazione tra i team aziendali e rafforzare le relazioni con i clienti, è uno strumento capace di semplificare il lavoro dello staff commerciale e tecnico, sviluppato per incrementare le vendite e l’efficacia dei servizi di assistenza. Ydea opera in numerosi settori: tecnologia e IT, telecomunicazioni, dealer office e printing, rental, service e impianti, vendite B2B. Grazie alle potenzialità del cloud, Ydea è scalabile, per adattarsi alle diverse esigenze delle imprese, e facilmente accessibile per consentire agli operatori di lavorare in mobilità. Sviluppata con approccio “by Design” per garantire la sicurezza dei dati, viene proposta con formula SaaS, che garantisce una riduzione dei costi eliminando gli investimenti in infrastrutture e le spese di manutenzione impreviste.
Master Factory, il software MES di NTS per l’evoluzione digitale di fabbrica e l’Industria 5.0
La produzione industriale è un comparto strategico per l’economia italiana. Le aziende del settore, per competere in un contesto che vede aumentare il prezzo di energia e materie prime, cercano soluzioni per ridurre i costi, migliorare l’efficienza della catena produttiva, aumentare “l’intelligenza” degli impianti e incrementare l’efficacia dei processi e la qualità dei prodotti. NTS Informatica risponde a queste esigenze con Master Factory, un software MES proprietario, ottimizzato per le dinamiche dell’Industria 4.0 e 5.0, pensato per gestire al meglio le attività “core” delle imprese di produzione. Master Factory sposa la filosofia “Smart Factory” grazie alla capacità di gestione avanzata dei processi produttivi. Una soluzione user-friendly che garantisce efficacia e flessibilità senza rinunciare a performance elevate. Master Factory controlla in tempo reale il funzionamento degli impianti e l'avanzamento produzione, ottimizza flussi e stock di magazzino, semplifica la gestione del personale, favorisce una corretta manutenzione degli impianti, i controlli qualitativi e la raccolta dati. Monitorando i KPI con report e dashboard, identifica i “colli di bottiglia” che rallentano i processi e migliora l'Overall Equipment Effectiveness (OEE), essenziale nella produzione. Gli strumenti di reportistica personalizzabili completano le funzionalità di un software esaustivo che offre alle aziende molti vantaggi. Il sistema ERP Business Experience, integrato nativamente con il MES Master Factory, connette l’intero ecosistema aziendale: dall’amministrazione alla produzione, tutto è perfettamente integrato. Un unico flusso di dati che elimina ogni frammentazione operativa, garantendo il controllo totale dei costi e dell’avanzamento lavori in tempo reale. Oggi, Master Factory affianca alle logiche di Industria 4.0 anche quelle 5.0, con Factory Hub, un Industrial IoT-Gateway con modulo EMS stand-alone, per l’acquisizione dei dati energetici degli impianti (luce, gas, acqua, ecc.) a supporto della transizione ecologica, attraverso monitoraggio e razionalizzazione dei consumi energetici, per una produttività più efficace e sostenibile.
Soluzioni aggiuntive e moduli integrati, i moduli NCT e NTS Digital Hub
La proposta di NTS Informatica comprende anche un’ampia gamma di moduli aggiuntivi realizzati con la tecnologia proprietaria NCT (NTS Cloud Tech), che si integrano con Experience ampliandone le funzionalità. Un modo per estendere l’ERP con moduli e servizi integrati in tecnologia proprietaria NCT – NTS Cloud Tech, per coprire esigenze specifiche: Business Analytics Cloudm (Business Intelligence), Business Logistic Cloud (gestione logistica), Digital Sign Service (processi di firma elettronica integrata con sistema di firma digitale SignBook Zucchetti), Note Spese Web App (gestione note spese). Infine NTS Digital Hub (NDH), la piattaforma digitale per semplificare la fatturazione elettronica e la conservazione digitale e dell’intero ciclo documentale. Integrato nativamente con Business Experience, offre un ambiente affidabile e aggiornato, garantendo una gestione fluida e automatizzata, permettendo di digitalizzare i flussi operativi, rendendo i processi più rapidi, sicuri e automatici.
Strumenti per accelerare la crescita delle PMI
Il pacchetto di soluzioni integrate proposte da NTS Informatica permette di assistere le PMI in numerosi ambiti, dalla gestione interna al controllo della produzione fino ai rapporti con i clienti. Gli strumenti sono progettati per sostenere le aziende nella trasformazione digitale, accelerando l’innovazione e garantendo efficienza e competitività nel mercato.