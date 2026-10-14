La competitività digitale per le imprese si basa su strumenti che semplificano i processi operativi quotidiani e ottimizzano il lavoro. La software house italiana fornisce soluzioni gestionali integrate alle PMI. Un ERP di nuova generazione, un assistente virtuale con AI generativa, risorse in Cloud e sistemi MES: un pacchetto in grado di garantire efficienza e produttività

La digitalizzazione è un fattore chiave per la competitività delle PMI. Secondo il rapporto Istat su Imprese e ICT, nel 2025 quasi l’80% delle imprese italiane con almeno dieci addetti ha raggiunto un livello base di digitalizzazione. Poco più della metà usa software gestionali, segnando un importante aumento di circa 7 punti percentuali rispetto al 2023. ERP (Enterprise Resource Planning) si conferma il software più diffuso, adottato dal 49,5% delle imprese. Nella corsa digitale europea, le piccole e medie imprese italiane stanno recuperando terreno avvicinandosi alla media Ue, rivela lo Sme-DigIX, indice di Webidoo Insight Lab che misura la competitività digitale delle Pmi nei 27 Paesi dell’Unione europea. La digitalizzazione, per essere un vantaggio concreto per le imprese, deve basarsi su strumenti che semplificano i processi operativi quotidiani e ottimizzano il lavoro.

La software house italiana NTS Informatica è nata a Rimini nel 1989. Da 37 anni fornisce soluzioni gestionali alle PMI italiane. Oggi è una realtà leader nel mercato IT nazionale, con una rete di oltre 250 partner e più di 12.000 clienti. L’azienda, sulla base di valori portanti come appartenenza, correttezza, passione e ascolto, realizza soluzioni ERP d’avanguardia, per migliorare la gestione dei processi e facilitare la digitalizzazione delle aziende. I programmi nascono dal confronto con i clienti, dall’esperienza e dalla visione di un futuro sempre più digitale. NTS Informatica vanta oggi una delle proposte più complete sul mercato: tutte le sue soluzioni sono sviluppate internamente per garantire una integrazione nativa tra i prodotti, il massimo controllo dei processi e la miglior esperienza d’uso per i propri clienti. La qualità dei prodotti è accompagnata da una serie di servizi di consulenza, assistenza e personalizzazione.

Business Experience, il software gestionale ERP che crea nuovi orizzonti

Il cuore dell’offerta di NTS Informatica è il nuovo Business Experience, gestionale ERP in tecnologia Microsoft con architettura multilivello a 32 o 64 bit, base dati e framework unici, disponibile su piattaforme di proprietà o tramite il servizio Cloud “chiavi in mano”. Un prodotto potente e modulare, con stile grafico e user experience contemporanei, oggi potenziato da Business MATE, assistente virtuale interattivo che sfrutta le capacità dell’AI generativa per supportare gli operatori nell’uso del programma.

Experience è l’ultima evoluzione della collaudata famiglia di ERP della linea Business, ed è potenziato in termini di ricchezza funzionale, semplicità d’uso, interfaccia e facilità di personalizzazione, con componenti API che permettono una facile integrazione con software esterni. Un prodotto che risponde alle esigenze di ogni area di attività dell’azienda: Amministrazione, Controllo di Gestione, Finanza, Produzione, Commerciale, Vendite, Magazzino, Logistica, Customer Care. E c’è la possibilità di aggiungere moduli integrati, realizzati con tecnologia full cloud, per gestire ambiti specifici come Business Analytics, Note Spese, Firma Elettronica, Logistica avanzata. Si tratta di un software all’avanguardia, “responsive e adaptive”, che offre una consolle avanzata di controllo personalizzabile (Desktop Consolle) e componenti grafici di supporto per fornire informazioni gestionali interattive e contestuali (Business Wings).

Dotato di oltre 60 moduli, Experience propone due modalità di fruizione: “on premise”, con un servizio pacchettizzato e completo, oppure in “cloud” tramite Business Cloud Platform, per un servizio “chiavi in mano” con backup automatici e replica geografica. Completano l’offerta: Business Up, la suite di APP per la raccolta ordini, le relazioni con i clienti e il post-vendita, Master Factory, la soluzione avanzata per l’automazione della fabbrica e il colloquio con le macchine in ottica 5.0, Ydea Cloud Customer Suite, il CRM in cloud per integrare vendite, assistenza e progetti.

Business MATE, l’AI applicata all’operatività

Business Experience mette in campo Business MATE, un assistente virtuale interattivo che sfrutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale Generativa per supportare gli operatori nelle attività quotidiane. MATE è il frutto di una filosofia di sviluppo che pensa già al futuro, quando l’integrazione con i sistemi di IA modificherà radicalmente il modo di lavorare e di pensare l’impresa. Il supporto contestuale e immediato (AI-support) riduce tempi di ricerca delle informazioni e aiuta a migliorare la produttività.