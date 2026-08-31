Le tre piattaforme, dopo aver dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti mensili medi nell'Ue, sono state classificate come Vlop e Vlose, cioè piattaforme o motori di ricerca di dimensioni molto grandi, sulla base dei parametri previsti dalla legge europea sui servizi digitali. Entro novembre dovranno adeguarsi agli obblighi più stringenti dell’Ue ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Regole di sicurezza più stringenti in Ue per ChatGpt, Reddit e Roblox. A stabilirlo è la Commissione europea che, secondo la legge sui servizi digitali (Dsa), ha inserito le tre piattaforme nell'elenco dei servizi digitali sottoposti a un livello più elevato di controllo e vigilanza. "ChatGpt, Reddit e Roblox - ha dichiarato la vice presidente esecutiva della Commissione europea con delega alla Sovranità tecnologica, Henna Virkkunen - saranno ora soggetti a standard più elevati di controllo e responsabilità nell'Unione Europea, in considerazione del loro forte impatto sui cittadini e sulla società". Ecco perché e cosa significa.

Nuove designazioni La sorveglianza rafforzata dell’Ue scatta quando le piattaforme in questione vengono riconosciute come Vlop, ovvero Very Large Online Platform (Piattaforma online di dimensioni molto grandi), o come Vlose, cioè Very Large Online Search Engine (Motore di ricerca online di dimensioni molto grandi). Questi acronimi sono stati introdotti proprio dal Digital Service Act: la normativa Ue che regolamenta i servizi digitali. ChatGpt, Reddit e Roblox hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti mensili medi nell'Ue e per questo, stando ai parametri del Dsa, hanno ricevuto le nuove designazioni: ChatGpt è un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, mentre Reddit e Roblox sono stati classificati come piattaforme online di dimensioni molto grandi. su insider Feed social: cronologia o algoritmo? Cosa preferiscono gli americani

Cosa cambia Ora che sono riconosciute come Vlop e Vlose, le tre piattaforme dovranno sottoporsi a una sorveglianza più stringente da parte dell’Ue. Ciò significa che ChatGpt, Reddit e Roblox avranno quattro mesi di tempo, entro fine novembre, per adeguarsi agli ulteriori obblighi previsti dalla normativa. Tali obblighi consistono nella valutazione e attenuazione dei rischi sistemici derivanti dal loro servizio e dai loro sistemi algoritmici, connessi alla diffusione di contenuti illegali, agli effetti negativi sui minori, sul benessere fisico e mentale degli utenti, sui diritti fondamentali, sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica. La Commissione, inoltre, in caso di necessità avrà poteri di indagine sui servizi e sui sistemi correlati. Leggi anche Meta, accordo con Stati Usa: cosa cambia per i minori sui social

Ue: “Monitoriamo panorama digitale” "Continuiamo a monitorare attentamente il panorama digitale e non esiteremo a designare qualsiasi piattaforma che soddisfi i requisiti per una supervisione rafforzata ai sensi della legge sui servizi digitali", ha sottolineato la titolare della Sovranità tecnologica europea, Henna Virkkunen. I tre servizi, prima di essere classificati come Vlop e Vlose, erano già soggetti agli obblighi generali previsti dal Dsa per piattaforme e motori di ricerca. Ora, con le nuove designazioni di ChatGpt, Reddit e Roblox, salgono a 28 le piattaforme online e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi riconosciuti e attenzionati dalla Commissione Ue. Potrebbe interessarti Social e minori, con l’accordo Usa-Meta cosa può cambiare in Europa?