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Social e minori, con l’accordo Usa-Meta cosa può cambiare in Europa?

Renato Coen

Renato Coen
©IPA/Fotogramma

I danni causati dall’utilizzo delle piattaforme social sono ormai talmente evidenti che anche i legislatori, gli Stati o gli organismi giudiziari hanno deciso di correre ai ripari. L’ultimo fatto in ordine di tempo è il mega accordo raggiunto da Meta e 29 Stati americani. La domanda che ci si pone è se possa succedere anche in Europa

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