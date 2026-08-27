Social e minori, con l’accordo Usa-Meta cosa può cambiare in Europa?

I danni causati dall’utilizzo delle piattaforme social sono ormai talmente evidenti che anche i legislatori, gli Stati o gli organismi giudiziari hanno deciso di correre ai ripari. L’ultimo fatto in ordine di tempo è il mega accordo raggiunto da Meta e 29 Stati americani. La domanda che ci si pone è se possa succedere anche in Europa
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