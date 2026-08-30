Feed social: cronologia o algoritmo? Cosa preferiscono gli americani

I dati di un recente sondaggio di YouGov suggeriscono che l’algoritmo non è più soltanto una caratteristica tecnica delle piattaforme, ma anche qualcosa a cui gli utenti più assidui finiscono per adattarsi e che imparano addirittura ad apprezzare. La preferenza per l’ordine cronologico è fortemente legata all’età
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