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Feed social: cronologia o algoritmo? Cosa preferiscono gli americani

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

I dati di un recente sondaggio di YouGov suggeriscono che l’algoritmo non è più soltanto una caratteristica tecnica delle piattaforme, ma anche qualcosa a cui gli utenti più assidui finiscono per adattarsi e che imparano addirittura ad apprezzare.  La preferenza per l’ordine cronologico è fortemente legata all’età

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