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Gamescom 2026, a cosa giocheremo la prossima stagione?

Cristian Paolini

Cristian Paolini
©Getty

Pubblico record in Germania per la fiera più importante dell'anno di videogames. Tanto entusiasmo degli appassionati che hanno invaso Colonia, per i giochi presentati, ma anche parecchie incognite che pesano sul futuro del settore con l'ombra del grande assente della kermesse che potrebbe salvarne i conti: Gta VI... 

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