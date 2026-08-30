Gamescom 2026, a cosa giocheremo la prossima stagione?

Pubblico record in Germania per la fiera più importante dell'anno di videogames. Tanto entusiasmo degli appassionati che hanno invaso Colonia, per i giochi presentati, ma anche parecchie incognite che pesano sul futuro del settore con l'ombra del grande assente della kermesse che potrebbe salvarne i conti: Gta VI...
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