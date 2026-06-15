Quasi tutto pronto, a Parigi, per l'avvio di "VivaTech", abbreviazione di "Viva Technology", l'evento che "accelera l'innovazione mettendo in contatto startup, leader del settore tecnologico, grandi aziende e investitori che rispondono alle maggiori sfide del nostro mondo". Lo si legge sul sito ufficiale della manifestazione in programma, nella capitale francese, dal 17 al 20 giugno. Ogni anno, nell'arco di quattro giorni parigini, VivaTech dà vita a quello che gli organizzatori definiscono come il "più grande evento europeo dedicato a startup e tecnologia, esplorando i temi più dirompenti del settore con demo, lanci e conferenze in anteprima mondiale all'interno di un ecosistema collaborativo".

A Parigi, dunque, "il business incontra l'innovazione". E succederà anche nella decima edizione di "VivaTech". Fondata nel 2016 da Publicis Groupe e Les Echos-Le Parisien, la manifestazione è nata come hub per la collaborazione tra startup e grandi aziende. "È stata un'avventura folle, ma il risultato ha superato le aspettative: 45.000 visitatori, 5.000 startup e relatori internazionali", ha sottolineato Julie Ranty, co-direttrice generale (2016-2022) dell'evento. Già alla seconda edizione di "VivaTech", il presidente francese Emmanuel Macron aveva lanciato la "French Tech Initiative", un'iniziativa volta ad attrarre talenti globali, consolidando il ruolo di "VivaTech" come catalizzatore dell'innovazione a livello mondiale. Con gli anni la crescita e la partecipazione sono aumentate con oltre 10.000 candidature ricevute nel 2019. E i vincitori delle sfide di open innovation sono stati incubati da partner come LVMH, Orange e Huawei. Nel 2021 Mark Zuckerberg e Tim Cook sono stati protagonisti di "VivaTech", sottolineando l'influenza globale dell'evento. I loro interventi virtuali hanno affrontato il futuro della tecnologia, la regolamentazione digitale e l'impatto positivo dell'innovazione sulla società. Con oltre 150.000 partecipanti, "VivaTech ha battuto ogni record, consolidando la sua posizione di evento leader a livello mondiale per startup e aziende tecnologiche", hanno raccontato ancora gli organizzatori. Si tratta di "un riconoscimento straordinario per il duro lavoro dei nostri team e una testimonianza della vitalità dell'ecosistema tecnologico europeo e del ruolo unico che VivaTech svolge al suo interno", ha dichiarato François Bitouzet, ad del progetto. Nel 2024, tra l'altro, "VivaTech" ha creato un nuovo spazio chiamato "Impact Bridge", un'area di 1.500 m² dedicata all'impatto positivo, che riunisce startup, innovazioni e associazioni con progetti ambientali o sociali. Nel 2025, infine, "VivaTech" ha totalizzato oltre 180.000 visitatori, 14.000 startup e 3.600 investitori.

Alcuni temi dell'edizione del 2026

La decima edizione, come detto, si terrà a Parigi, presso la Paris Expo Porte de Versailles, da mercoledì 17 a sabato 20 giugno 2026. Vari e variegati i temi al centro al centro del dibattito durante l'edizione che sta per partire. Si parlerà, tra gli altri, di intelligenza articiale ma anche di productivity reimagined e di sovereignty & Ethics. Protagonisti poi anche i temi legati alla GreenTech, all'energia e alla mobilità, alla cybersicurezze e alla difesa, come anche alla salute e alla longevità. Non mancherà nemmeno lo spazio per parlare di creative industries. Non va dimenticato, poi, che le giovani imprese innovative possono candidarsi alle "VivaTech Startup Challenges & Awards", un’occasione davvero significativa per affrontare sfide aziendali concrete, collaborare con aziende leader e ottenere riconoscimento a livello internazionale.

Gli ospiti e il programma

Sono davvero tanti e prestigiosi gli ospiti che interverrano all'edizione 2026 di "VivaTech", tra leader del settore tecnologico, esperti del settore e ceo di aziende globali e startup. Tra loro, solo per citare alcuni nomi, ci saranno David Limp, ceo di Blue Origin, il primo ministro indiano Narendra Modi, Joe Tsai, co-founder di Alibaba, Roland Busch, presidente di Samsung, Francois Provost, ceo di Renault e Mike Massimino, astronauta della Nasa. Variegati e numerosi anche gli eventi legati a "VivaTech" già messi in programma. Quelli già decisi, a partire proprio dal 17 di giugno, si possono consultare nella pagina dedicata all'interno del sito ufficiale della manifestazione.