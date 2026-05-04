Il Como Gaming club è il vincitore della eSerie A Goleador 2026

Il team Como Gaming Club con il Pro Player Anders Vejrgang trionfa davanti al pubblico di COMICON Napoli nella sesta edizione del torneo ascolta articolo

È giunta al termine la sesta stagione della eSerie A Goleador: ad alzare la coppa e laurearsi Campione d’Italia 2026 è il Como Gaming Club, trascinato dalle giocate del Pro Player Anders Vejrgang. Dopo un'edizione che ha visto i team esports di 16 Club della massima divisione di calcio italiana sfidarsi a colpi di pad su EA SPORTS FC™ 26, il Como Gaming Club conquista l'ambito scudetto del campionato virtuale ufficiale organizzato da Lega Calcio Serie A, in collaborazione con Infront Italy e King Esport.

La vittoria al COMICON Napoli 2026 L'evento finale ha messo in scena match in bilico fino all’ultimo istante, ma anche sfide dall’ampio divario in termini di gol realizzati. Dopo una fase a eliminazione diretta senza esclusione di colpi, la tensione ha raggiunto il suo apice nelle Semifinali: qui, Sassuolo eSports e Torino FC Esports prima e Como Gaming Club e Hellas Verona FC poi, hanno dato vita a due match conditi col pad alla mano. Ma è stato l’atto conclusivo a rubare la scena. La Finalissima tra il Como Gaming Club e il Torino FC Esports, chiamato a difendere il titolo di campione in carica, si è rivelata un vero spot per l’esport: l'ultima partita della stagione ha infatti ripropostoL lo stesso incrocio con cui queste due formazioni avevano inaugurato la loro Regular Season. Dopo un primo tempo equilibrato, Anders Vejrgang ha fatto capire a tutti il perchè è ritenuto tra i più forti Pro Player del mondo, vincendo con il risultato finale di 9 a 5. Como Gaming Club ha così potuto festeggiare la conquista del titolo davanti al numeroso pubblico di COMICON Napoli 2026. Un'impresa seguita non solo dal vivo, ma anche dalle migliaia di fan collegati in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube del torneo e, a livello globale, sulle reti di EA SPORTS FC Pro. Potrebbe interessarti Serie A, l’Inter è campione d’Italia. Parma battuto 2-0. VIDEO

AD Lega Calcio Serie A: "Portare la finale dentro a COMICON Napoli è stata la mossa giusta" “Complimenti al Team Como Gaming Club e al Pro Player Anders Vejrgang: siete voi i nuovi Campioni d’Italia della eSerie A Goleador" ha detto Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A. "Portare la finale dentro a COMICON Napoli è stata la mossa giusta: migliaia di ragazzi hanno potuto vivere dal vivo le emozioni della fase finale della eSerie A Goleador, tra hype e pad alla mano. È così che parliamo alla Gen Z. Grazie a tutti i nostri Club per aver dato vita a una stagione pazzesca e ai nostri partner che ogni anno rendono l’evento sempre più grande e coinvolgente. La eSerie A Goleador continua a crescere: oggi è un top tournament nel mondo competitivo virtuale".