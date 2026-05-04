Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scudetto Inter, le reazioni dei giocatori e dei tifosi vip sui social

Sport
©Ansa

Subito dopo il fischio finale del match col Parma è esplosa la gioia del popolo nerazzurro. E sul web sono fioccati i commenti trionfali per l'impresa dei ragazzi di Chivu. Dai protagonisti in campo, come Lautaro e Calhanoglu, ai tifosi d'eccezione come Liguabue e Amadeus. Senza dimenticare i complimenti delle rivali

ascolta articolo

Grande festa sui social per il 21esimo Scudetto dell'Inter conquistato grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma.  "Siamo Campioooooni d'Italia" è stato il messaggio pubblicato su X con cui il club nerazzurro ha celebrato la conquista del tricolore dopo la vittoria di San Siro. Poco dopo è arrivato anche il tweet con lo scudetto numero 21 al vertice l'allenatore Chivu e subito sotto Lautaro Martinez e Dimarco, grandi protagonisti della squadra nerazzurra. 

A stretto giro, sempre su X, sono arrivati i complimenti di diverse rivali dei nerazzurri. A partire dal Napoli che ha ceduto il trono di campione d’Italia: “Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto”.  Anche i rivali cittadini del Milan e gli acerrimi avversari della Juventus hanno onore alla vincitrice: “Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto 2025/2026”. 

A godersi il successo sui social sono stati anche numerosi calciatori nerazzurri, a cominciare da uno dei protagonisti del match di ieri come Marcus Thuram, pasaando per Lautaro Marrtinez e Hakan Calhanoglu. Proprio il turco è apparso tra i più scatenati, immortalato in un balletto all'interno degli spogliatoi.

Sui social è si scatena la festa pure per i tifosi nerazzurri vip. Da Enrico Mentana ad Amadeus, convinto supporter interista che ha postato una foto in compagnia della moglie Giovanna Civitillo e del figlio José (chiamato così in onore del tecnico del triplete José Mourinho). Stessa gioia per la pallavolista azzurra Paola Egonu e il cantautore Ligabue che su Instagram ha postato una ‘storia’ del club, corredandola con la scritta: “Grandi ragazzi”. 

Sport: Ultime notizie

Giro d'Italia, l'albo d'oro delle maglie rosa dal 1909 a oggi

Sport

Il britannico Simon Yates, ritiratosi a gennaio. è l'ultimo vincitore della corsa rosa. Prima di...

12 foto

Scudetto Inter, le reazioni alla vittoria da Lautaro a Marotta

Sport

L’Inter è campione d’Italia per la 21esima volta. Subito dopo la vittoria contro il Parma che ha...

Serie A, l’Inter è campione d’Italia. Parma battuto 2-0. VIDEO

Sport

I nerazzurri si sono aggiudicati il 21esimo scudetto della loro storia con 3 giornate d’anticipo....

Inter Milan's Argentinian forward #10 Lautaro Martinez celebrates with teammates after winning their 21st 'scudetto' following the Italian Serie A football match between Inter Milan and Parma at San Siro stadium in Milan, on May 3, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Inter campione d’Italia, a San Siro e a Milano la festa Scudetto. FOTO

Sport

I nerazzurri hanno ottenuto il loro 21esimo titolo con tre giornate d’anticipo, dopo l’incontro...

15 foto

Inter, tutti gli scudetti vinti dal 1910 al 2026. FOTO

Sport

Dalla prima vittoria del campionato, arrivata dopo appena due anni dalla fondazione della...

21 foto

Sport: I più letti