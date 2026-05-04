Scudetto Inter, le reazioni dei giocatori e dei tifosi vip sui social

Subito dopo il fischio finale del match col Parma è esplosa la gioia del popolo nerazzurro. E sul web sono fioccati i commenti trionfali per l'impresa dei ragazzi di Chivu. Dai protagonisti in campo, come Lautaro e Calhanoglu, ai tifosi d'eccezione come Liguabue e Amadeus. Senza dimenticare i complimenti delle rivali ascolta articolo

Grande festa sui social per il 21esimo Scudetto dell'Inter conquistato grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma. "Siamo Campioooooni d'Italia" è stato il messaggio pubblicato su X con cui il club nerazzurro ha celebrato la conquista del tricolore dopo la vittoria di San Siro. Poco dopo è arrivato anche il tweet con lo scudetto numero 21 al vertice l'allenatore Chivu e subito sotto Lautaro Martinez e Dimarco, grandi protagonisti della squadra nerazzurra.

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A stretto giro, sempre su X, sono arrivati i complimenti di diverse rivali dei nerazzurri. A partire dal Napoli che ha ceduto il trono di campione d’Italia: “Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto”. Anche i rivali cittadini del Milan e gli acerrimi avversari della Juventus hanno onore alla vincitrice: “Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto 2025/2026”.

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A godersi il successo sui social sono stati anche numerosi calciatori nerazzurri, a cominciare da uno dei protagonisti del match di ieri come Marcus Thuram, pasaando per Lautaro Marrtinez e Hakan Calhanoglu. Proprio il turco è apparso tra i più scatenati, immortalato in un balletto all'interno degli spogliatoi.

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Sui social è si scatena la festa pure per i tifosi nerazzurri vip. Da Enrico Mentana ad Amadeus, convinto supporter interista che ha postato una foto in compagnia della moglie Giovanna Civitillo e del figlio José (chiamato così in onore del tecnico del triplete José Mourinho). Stessa gioia per la pallavolista azzurra Paola Egonu e il cantautore Ligabue che su Instagram ha postato una ‘storia’ del club, corredandola con la scritta: “Grandi ragazzi”.

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