Si chiude un ciclo. Per Stefania Constantini e Amos Mosaner l'obiettivo del podio numero 200 non è arrivato, e il quarto posto di Ginevra lascia l'amarezza di un bronzo sfiorato davanti a un pubblico conquistato negli anni con risultati, medaglie e le Olimpiadi invernali. Proprio al termine dell'esperienza mondiale arriva un annuncio che squarcia il silenzio e rimette in ordine le gerarchie del curling italiano.

La nota ufficiale del team

Il comunicato ufficiale della squadra conferma la decisione: "Dopo anni di impegno, crescita e momenti indimenticabili, la nostra squadra ha raggiunto traguardi straordinari – si legge nella nota del team cortinese – tra cui il punto più alto del curling femminile italiano e il ruolo di Vice Campionesse Europee, ci guardiamo indietro e siamo profondamente grate per il cammino che abbiamo percorso insieme. Ogni sfida, ogni vittoria e ogni momento condiviso, hanno reso questo viaggio unico e indimenticabile: ora è tempo di aprire un nuovo capitolo. La squadra ha deciso di intraprendere strade diverse e seguirà nuovi percorsi. Un grazie di cuore ai nostri sponsor, alle nostre famiglie e a tutte le persone che ci hanno sostenuto in questo percorso. Grazie per aver fatto parte della nostra storia". Il quarto posto mondiale e l'assenza del traguardo chiudono una fase. Ora si apre una nuova prospettiva: ognuno proseguirà il proprio percorso separatamente.