La squadra chiude dopo mesi di tensioni interne e controversi tecniche. La nota ufficiale sancisce la fine del gruppo femminile e del duo Constantini-Mosaner. Si apre una nuova fase: ogni atleta proseguirà il percorso in modo indipendente
Si chiude un ciclo. Per Stefania Constantini e Amos Mosaner l'obiettivo del podio numero 200 non è arrivato, e il quarto posto di Ginevra lascia l'amarezza di un bronzo sfiorato davanti a un pubblico conquistato negli anni con risultati, medaglie e le Olimpiadi invernali. Proprio al termine dell'esperienza mondiale arriva un annuncio che squarcia il silenzio e rimette in ordine le gerarchie del curling italiano.
Le parole di Marta Lo Deserto
Le dichiarazioni, non certo morbide, rilasciate da Marta Lo Deserto al Corriere delle Alpi, hanno riportato in primo piano un tema rimasto sullo sfondo fin dalle scorse Olimpiadi di Milano Cortina. Con la conclusione dei Mondiali di doppio misto, diventa ufficiale lo sciogliemento del team Constantini nella sua composizione femminile. Si è chiuso ufficialmente il ciclo della formazione, composta dalla skip cortinese oltre che da Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Angela Romei.
La crisi del duo Mosaner-Constantini
Negli ultimi mesi il progetto tecnico aveva mostrato segnali di cedimento, tra polemiche interne e tensioni legate a Milano Cortina, culminate nella contrapposizione tra Angela Romei e il direttore tecnico Marco Mariani. La dissoluzione del mito sportivo costruito da Constantini e Mosaner appare così come l'esito di un processo già avviato.
La nota ufficiale del team
Il comunicato ufficiale della squadra conferma la decisione: "Dopo anni di impegno, crescita e momenti indimenticabili, la nostra squadra ha raggiunto traguardi straordinari – si legge nella nota del team cortinese – tra cui il punto più alto del curling femminile italiano e il ruolo di Vice Campionesse Europee, ci guardiamo indietro e siamo profondamente grate per il cammino che abbiamo percorso insieme. Ogni sfida, ogni vittoria e ogni momento condiviso, hanno reso questo viaggio unico e indimenticabile: ora è tempo di aprire un nuovo capitolo. La squadra ha deciso di intraprendere strade diverse e seguirà nuovi percorsi. Un grazie di cuore ai nostri sponsor, alle nostre famiglie e a tutte le persone che ci hanno sostenuto in questo percorso. Grazie per aver fatto parte della nostra storia". Il quarto posto mondiale e l'assenza del traguardo chiudono una fase. Ora si apre una nuova prospettiva: ognuno proseguirà il proprio percorso separatamente.