Matrimonio a sorpresa per Gigio Donnarumma e Alessia Elefante

La coppia ha annunciato sui social la cerimonia celebrata in gran segreto. Nessun dettaglio su data e luogo, ma dalle immagini emerge un piccolo allestimento per pochi intimi. Insieme dal 2016, i due sono cresciuti a Castellammare di Stabia e sono genitori del piccolo Leo ascolta articolo

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno scelto di sposarsi in gran segreto. Il portiere della Nazionale aveva fatto la proposta alla compagna a Parigi nell'ottobre 2024, ma nessun dettaglio era mai trapelato. L'annuncio è arrivato con un post condiviso sui social in cui i due hanno annunciato il grande evento a tutti: "Abbiamo firmato un contratto a tempo indeterminato", scrivono, accompagnando la frase con due scatti formali. Alessia indossa un completo total white con pantaloni a palazzo, bra e cappa in tulle effetto velo, mentre Donnarumma opta per un doppio petto color tabacco e maglia bianca a girocollo.

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La cerimonia Non sono stati diffusi elementi sulla data della cerimonia, sul luogo o sugli invitati. Dalle immagini, però, si intravede un tavolo apparecchiato e decorato con fiori e candele sui toni del bianco e del rosa, segno che la coppia potrebbe aver festeggiato con un gruppo di persone.