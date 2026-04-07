Ripescaggio Italia Mondiali 2026, quali possibilità e quando si decide

È un'ipotesi remota che consentirebbe all'Italia di giocare i Mondiali di calcio nonostante l'emiminazione al playoff con la Bosnia. Dipenderebbe esclusivamente dalla Fifa in caso di ritiro della Nazionale dell'Iran, coinvolta nella guerra con gli Stati Uniti e Israele. Ma la logica vorrebbe che al posto della nazionale di Teheran subentrasse una squadra asiatica

Dopo la sconfitta in finale playoff contro la Bosnia, c'è ancora una piccola, inifinitesimale, possibilità che l'Italia possa giocare i Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti la prossima estate. La remota possibilità consistenell'ipotesi ripescaggio a fronte di un forfait dell'Iran a causa della guerra con gli Stati Uniti, paese ospitante. La decisione però è a discrezione esclusiva della Fifa, che però per logica dovrebbe selezionare al posto dell'Iran una squadra asiatica.

Lo scenario

La Fifa, sulla base dell'articolo 6.7 del regolamento, può scegliere il sostituto "a propria esclusiva discrezione". La posizione nel ranking dell'Italia, 12esima, potrebbe quindi agevolare gli azzurri. L'eventuale vuoto lasciato dall'Iran, con ogni probabilità, verrebbe infatti colmato da una selezione asiatica. L'Iraq si è qualificato superando il playff contro la Bolivia e si è guadagnato da solo il biglietto per i Mondiali. Il ripescaggio premierebbe quindi in questo caso gli Emirati Arabi Uniti, eliminati proprio dall'Iraq nel cammino verso la fase finale.

Quando decide la Fifa?

Molto dipenderà dagli sviluppi in Medio Oriente, con il proseguo della guerra tra Stati Uniti e Iran che però non lascia immaginare, almeno al momento, spiragli per una partecipazione dell'Iran alla prossima rassegna iridata a 68 giorni dalla prima partita, il prossimo 11 giugno.

Il girone G

Qualora l'Iran desse forfait la squadra ripescata verrebbe inserita nel girone G. Il gruppo è composto da Nuova Zelanda, contro cui sarebbe previsto l'esordio il 16 giugno a Los Angeles, Belgio, da sfidare il 21 ancora in California, e dall'Egitto, contro cui si giocherebbe il 27 a Seattle