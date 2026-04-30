Google, come personalizzare la ricerca con le proprie fonti di notizie

Da oggi gli utenti potranno personalizzare la ricerca di Google attraverso la funzionalità “Fonti preferite”, spuntando i siti e le testate giornalistiche che desiderano far apparire più frequentemente durante una ricerca di argomenti o notizie. Ecco la guida
Selezionare le proprie fonti di notizie preferite su Google ora è possibile. Da oggi gli utenti potranno personalizzare la ricerca attraverso la funzionalità “Fonti preferite”, spuntando i siti e le testate giornalistiche che desiderano far apprire più frequentemente durante una ricerca su Google di argomenti o notizie. Dopo aver scelto le fonti che preferiscono, gli utenti potranno visualizzare risultati e articoli provenienti dai siti selezionati all'interno delle sezioni “Dalle tue fonti” e “Notizie principali”. Ecco una piccola guida per personalizzare la ricerca di Google.
Come selezionare Sky TG24 tra le fonti preferite
Per prima cosa, si effettua una ricerca legata a un argomento o a una notizia nella barra di ricerca (in questo caso selezioniamo “Iran”), poi si clicca sull'icona che appare accanto alla scritta “Notizie principali”:
Successivamente apparirà una finestra che consente di selezionare le proprie fonti preferite. Qui, si cerca “Sky TG24” e si spunta la casella relativa al sito della testata:
In alternativa è anche possibile farlo accedendo a questa pagina.
Dopo aver refreshato, sarà possibile vedere più risultati e articoli provenienti dalle proprie fonti preferite. Ovviamente, gli utenti potranno comunque continuare a visualizzare anche i contenuti degli altri siti e potranno in qualsiasi momento cambiare le proprie preferenze.