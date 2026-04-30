Google, come personalizzare la ricerca con le proprie fonti di notizie

Selezionare le proprie fonti di notizie preferite su Google ora è possibile. Da oggi gli utenti potranno personalizzare la ricerca attraverso la funzionalità “Fonti preferite”, spuntando i siti e le testate giornalistiche che desiderano far apprire più frequentemente durante una ricerca su Google di argomenti o notizie. Dopo aver scelto le fonti che preferiscono, gli utenti potranno visualizzare risultati e articoli provenienti dai siti selezionati all'interno delle sezioni “Dalle tue fonti” e “Notizie principali”. Ecco una piccola guida per personalizzare la ricerca di Google.