Al cuore di ExpertBook Ultra troviamo un processore Intel Core Ultra X9 Series 3 che offre fino a 50 TOPS di prestazioni NPU per carichi di lavoro anche "importanti" come quelli di intelligenza artificiale, multitasking intensivo e applicazioni aziendali. A livello di memoria troviamo 32 gigabyte di Ram non espandibili e non aggiornabili (lato certamente non positivo), uno o due tera lo spazio di archiviazione dell'hard disk SSD, che abbiamo trovato veloce e reattivo. Per quanto riguarda la scheda grafica, presente una scheda integrata Intel Arc da 128 megabyte. Il sistema nelle nostre prove si e comportato praticamente sempre in maniera egregia, permettendoci non solo di utilizzare "normali" applicazioni da ufficio (posta, riunioni, scrittura testi, elaborazione grafici) ma anche applicazioni più "spinte" per modificare foto e video. Questo grazie alla soluzione termica ASUS ExpertCool Pro, che, spiegano, "consente un’erogazione efficiente dell'energia” e a un'architettura di raffreddamento avanzata “che garantisce prestazioni costanti anche con carichi di lavoro elevati". E proprio il risultato dei benchmark che abbiamo eseguito su questa macchina sottolineano come la dotazione tecnica e la grafica integrata siano di ottimo livello anche se questa non è certamente la workstation adatta per grafica 3D *pesante" o video 8K: diciamo che svolge in maniera egregia e molto veloce ed efficace la stragrande maggioranza di quello che si può fare normalmente con un pc.