Introduzione
Dedicato principalmente ai professionisti e a tutti coloro che viaggiano per lavoro, è unanimemente riconosciuto come uno dei notebook aziendali più avanzati. Nella nostra prova abbiamo riscontrato un sistema che lavora molto bene, un'ottima durata della batteria, un display OLED molto buono. Il prezzo però è elevato
Quello che devi sapere
Potente e ultra-leggero
Avevamo parlato qualche settimana fa del nuovo ExpertBook Ultra di ASUS: si tratta di un notebook professionale avanzato pensato per manager, professionisti e in generale per chi necessita di un dispositivo leggero, resistente e sicuro. È comodissimo da portare in giro, ha una batteria di lunga durata e un ottimo display. L’abbiamo messo alla prova per due settimane durante le nostre giornate lavorative.
Come si presenta
Il nuovo ExpertBook Ultra presenta un telaio minimalista “pensato per gli ambienti professionali moderni”, raccontano. Realizzato con tecnologia di precisione CNC, combina una lega di magnesio-alluminio con la tecnologia Nano Ceramic che offre protezione mantenendo leggero il peso. E proprio la leggerezza è uno dei punti forti di questo laptop: pesa meno di un kilo per 10,9 millimetri di spessore e va a competere direttamente con ultra-leggeri come il MacBook Air o i ThinkPad X1 Carbon di Lenovo, offrendo un’ottima portabilità a tutti coloro che lavorano in mobilità, in treno, in aereo. Sui lati troviamo due prese Thunderbolt 4 Type-C, ben due prese USB tradizionali (3.2 gen 2) e il jack audio per cuffie e microfono. Il laptop si presenta molto elegante e grazie alle sue finiture premium non passa inosservato. Da notare che, nonostante sia molto sottile, il pc è estremamente leggero e rigido e non flette sotto pressione.
Le caratteristiche tecniche
Al cuore di ExpertBook Ultra troviamo un processore Intel Core Ultra X9 Series 3 che offre fino a 50 TOPS di prestazioni NPU per carichi di lavoro anche "importanti" come quelli di intelligenza artificiale, multitasking intensivo e applicazioni aziendali. A livello di memoria troviamo 32 gigabyte di Ram non espandibili e non aggiornabili (lato certamente non positivo), uno o due tera lo spazio di archiviazione dell'hard disk SSD, che abbiamo trovato veloce e reattivo. Per quanto riguarda la scheda grafica, presente una scheda integrata Intel Arc da 128 megabyte. Il sistema nelle nostre prove si e comportato praticamente sempre in maniera egregia, permettendoci non solo di utilizzare "normali" applicazioni da ufficio (posta, riunioni, scrittura testi, elaborazione grafici) ma anche applicazioni più "spinte" per modificare foto e video. Questo grazie alla soluzione termica ASUS ExpertCool Pro, che, spiegano, "consente un’erogazione efficiente dell'energia” e a un'architettura di raffreddamento avanzata “che garantisce prestazioni costanti anche con carichi di lavoro elevati". E proprio il risultato dei benchmark che abbiamo eseguito su questa macchina sottolineano come la dotazione tecnica e la grafica integrata siano di ottimo livello anche se questa non è certamente la workstation adatta per grafica 3D *pesante" o video 8K: diciamo che svolge in maniera egregia e molto veloce ed efficace la stragrande maggioranza di quello che si può fare normalmente con un pc.
Display e batteria
Altro grande punto a favore di questo laptop è il touchscreen tandem OLED 3K: offre una luminosità fino a 1.400 nit, è molto nitido, garantisce una riproduzione dei colori vivida, neri praticamente perfetti, e, grazie alla luminosità automatica e a diversi accorgimenti software, permette di lavorare per molte ore senza avere la sensazione degli occhi stanchi. Il display, dicevamo, è touch ed è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus, resistente ai graffi, con finitura Gorilla Glass matte, quindi opaca, che crea meno riflessi, riposa gli occhi e offre certamente ancor di più quel fascino di prodotto premium. Da menzionare anche la batteria del nuovo ExpertBook Ultra, che, in più occasioni, ci ha permesso di lavorare dalla mattina alla sera in maniera anche intensa senza mettere mano a cavo e alimentatore. E questo grazie ad una batteria ad alta densità con un design a quattro celle suddivise in due coppie: anziché allineare tutte le celle in una lunga fila ad alta tensione, spiegano da ASUS, esse sono accoppiate per creare una tensione più bassa e stabile con una capacità doppia. E proprio questa tensione minore, che permette alle componenti di funzionare a bassissima potenza, risulta poi più efficiente dal punto di vista energetico.
Il software
Diverse le funzionalità utili preinstallate da ASUS (menzione negativa a parte per la presenza dell’antivirus McAfee che - anche se l’utente non è interessato - più volte torna “a farsi vivo” per chiedere di attivare il periodo di prova o acquistare l’abbonamento. Cuore di ExpertBook è MyExpert, suite di produttività AI unificata progettata per i flussi di lavoro aziendale. Permette innanzitutto l’interazione in linguaggio naturale per l’assistenza al pc. Ma permette anche di effettuare - totalmente in locale - la sintesi di documenti, la traduzione, il perfezionamento della scrittura. Ancora, permette di ricercare in maniera rapida tra file locali e cloud, offre funzioni avanzate per i meeting come trascrizioni, traduzioni, sintesi delle riunioni ed elenchi di attività da svolgere, può impostare un watermark sullo schermo (se stiamo presentando materiale sensibile) così come è possibile inserire sulla propria immagine trasmessa dalla webcam anche una sorta di biglietto da visita digitale. Tra le app utili anche MyAsus: oltre a dare informazioni sullo stato di salute del pc in generale e degli aggiornamenti disponibili, permette di effettuare diagnosi, impostare le varie modalità della batteria e della ricarica, gestire la ventola, attivare la riduzione dei rumori nei microfoni, selezionare la modalità sonora o le impostazioni dell’OLED. Molto comodo anche il pulsantino che permette di liberare la memoria e quello che attiva la “Modalità turbo” quando c’è bisogno di più potenza.
Sicurezza e caratteristiche aziendali
Mettono in luce da ASUS che questo pc grazie alla presenza di ASUS ExpertGuardian è in grado di soddisfare praticamente tutte le esigenze in termini di sicurezza delle grandi aziende. Questo, appunto, grazie a un’architettura realizzata in conformità con le linee guida NIST SP 800-193: in particolare, questo framework protegge l’integrità del firmware impedendo modifiche non autorizzate, rilevando attività dannose e consentendo il ripristino automatico a firmware affidabili. Inoltre, è presente una protezione del BIOS con crittografia post-quantistica al livello di sicurezza del firmware, il che vuol dire che chiunque, malintenzionato, volesse accedere ai file conservati nel pc o anche solo al pc stesso, per rivenderlo o riutilizzarlo, non riuscirebbe.
Le altre caratteristiche
Tra le altre caratteristiche dobbiamo certamente mettere in luce la tastiera, che offre un ottimo feeling in fase di digitazione: la corsa dei tasti non è né troppo ampia né troppo ridotta (1,5mm), il click è piacevole e non estremamente rumoroso da ascoltare, i polpastrelli sono comodi e potremmo azzardare che c’è quasi una sensazione piacevole a scrivere per tante ore su questo tipo di tastiera. Se proprio dobbiamo trovare un difetto, alcuni tasti funzione (e anche quelli delle freccine) sono un po’ piccoli. Tra le altre caratteristiche, un ottimo sistema audio con ben sei altoparlanti *ottimizzati Dolby Atmos”, due woofer a doppio magnete e due tweeter dedicati: offrono un suono pieno e un volume massimo sorprendentemente alto.
Impressioni, disponibilità e prezzi
Un laptop dunque che abbiamo apprezzato per qualità costruttiva, per la leggerezza, lo schermo e la tastiera. Progettato specificamente per professionisti e leader che necessitano di estrema mobilità senza rinunciare a prestazioni elevate e sicurezza, è certamente un’opzione di alto livello per chi opera in ambiente Windows e ridefinisce il concetto di ultrabook business grazie alla combinazione di materiali pregiati e potenza hardware all’avanguardia. Il prezzo è decisamente da top di gamma: ASUS ExpertBook Ultra costa 2.299 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Estremamente leggero e portatile, materiali premium
- Display, batteria e prestazioni molto buoni
CONTRO:
- Ram non aggiornabile
- Tastiera ottima ma alcuni pulsanti utili un po’ piccoli