Digital Design Days 2026 a Milano, programma ed eventi

Dal 7 al 9 maggio il capoluogo lombardo diventa il punto di incontro della community internazionale del design digitale: attesi oltre 3 mila professionisti e fino a 100 speaker provenienti da tutto il mondo. Tra designer, creativi, innovatori e aziende

Dal 7 al 9 maggio Milano torna a ospitare i Digital Design Days 2026: un appuntamento che, nato come evento di settore, è diventato oggi un punto di riferimento per la comunità del design digitale. Un vero e proprio hub globale della creatività contemporanea, capace di connettere design, tecnologia e business. Per tre giorni il capoluogo lombardo diventa infatti il punto di incontro della community internazionale del design digitale: sono attesi oltre 3 mila professionisti e fino a 100 speaker provenienti da tutto il mondo, tra designer, creativi, innovatori e aziende. I Digital Design Days compiono dieci anni: il Festival è stato infatti fondato nel 2016 dal designer Filippo Spiezia. E quest'anno si terrà al Superstudio Village di Milano, in zona Bovisa, in una nuova location high-tech.

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L'IA protagonista dei Digital Design Days

Tre giorni, tre palchi e un programma ricco e articolato: i Digital Design Days 2026 propongono workshop e masterclass dedicati all’intelligenza artificiale e ad altri temi urgenti per il settore. Tra le novità anche nuovi spazi e strumenti pensati per facilitare incontri B2B, opportunità di lavoro e attività di networking mirato. Accanto ai contenuti formativi, l’evento si amplia con un’area espositiva, un AI Innovation Lab e un’installazione immersiva celebrativa firmata Rare Volume. Torna inoltre, in una veste rinnovata, il Digital Design Award.

Al centro di questa edizione c’è soprattutto l’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi creativi e produttivi. Non più solo tema emergente, ma vero e proprio driver di trasformazione per il settore: dai workflow creativi all’ideazione di prodotti, fino alle strategie di business. Con oltre 100 speaker, il programma si articola tra talk, workshop e momenti di networking distribuiti su più palchi, con un’offerta pensata per unire ispirazione e applicazione concreta. Tra i temi chiave: prototipazione rapida, design generativo, strategie AI e nuove forme di esperienza digitale.



IL PROGRAMMA COMPLETO