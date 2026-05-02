Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Digital Design Days 2026 a Milano, programma ed eventi

Tecnologia

Dal 7 al 9 maggio il capoluogo lombardo diventa il punto di incontro della community internazionale del design digitale: attesi oltre 3 mila professionisti e fino a 100 speaker provenienti da tutto il mondo. Tra designer, creativi, innovatori e aziende

ascolta articolo

Dal 7 al 9 maggio Milano torna a ospitare i Digital Design Days 2026: un appuntamento che, nato come evento di settore, è diventato oggi un punto di riferimento per la comunità del design digitale. Un vero e proprio hub globale della creatività contemporanea, capace di connettere design, tecnologia e business. Per tre giorni il capoluogo lombardo diventa infatti il punto di incontro della community internazionale del design digitale: sono attesi oltre 3 mila professionisti e fino a 100 speaker provenienti da tutto il mondo, tra designer, creativi, innovatori e aziende. I Digital Design Days compiono dieci anni: il Festival è stato infatti fondato nel 2016 dal designer Filippo Spiezia. E quest'anno si terrà al Superstudio Village di Milano, in zona Bovisa, in una nuova location high-tech.

L'IA protagonista dei Digital Design Days

Tre giorni, tre palchi e un programma ricco e articolato: i Digital Design Days 2026 propongono workshop e masterclass dedicati all’intelligenza artificiale e ad altri temi urgenti per il settore. Tra le novità anche nuovi spazi e strumenti pensati per facilitare incontri B2B, opportunità di lavoro e attività di networking mirato. Accanto ai contenuti formativi, l’evento si amplia con un’area espositiva, un AI Innovation Lab e un’installazione immersiva celebrativa firmata Rare Volume. Torna inoltre, in una veste rinnovata, il Digital Design Award.

Al centro di questa edizione c’è soprattutto l’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi creativi e produttivi. Non più solo tema emergente, ma vero e proprio driver di trasformazione per il settore: dai workflow creativi all’ideazione di prodotti, fino alle strategie di business. Con oltre 100 speaker, il programma si articola tra talk, workshop e momenti di networking distribuiti su più palchi, con un’offerta pensata per unire ispirazione e applicazione concreta. Tra i temi chiave: prototipazione rapida, design generativo, strategie AI e nuove forme di esperienza digitale.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Approfondimento

Design Week, Swatch AI-DADA è il nuovo tool di progettazione basato su AI
FOTOGALLERY

1/20
Lifestyle

La Milano del design, tour "creativo" nel capoluogo lombardo

Dallo studio-museo di Achille Castiglioni, in Piazza Castello, alla galleria di Rossana Orlandi in un'ex fabbrica di cravatte a poca distanza dalla Basilica di Sant'Ambrogio, fino ancora al quartier generale di Toiletpaper Magazine a Città Studi e alla Galleria Campari di Sesto San Giovanni. Nel weekend in cui a Milano si conclude l'edizione 2026 della Design Week, siamo andati alla scoperta dei suoi luoghi più iconici per un tour 'creativo' tra i diversi quartieri della città a cura di Costanza Ruggeri

Vai alla Fotogallery

Tecnologia: Ultime notizie

Google, come personalizzare la ricerca con le proprie fonti di notizie

Tecnologia

Da oggi gli utenti potranno personalizzare la ricerca di Google attraverso la funzionalità “Fonti...

Spotify down in Italia, problemi di streaming: segnalazioni in aumento

Tecnologia

Secondo i dati visibili su Downdetector, il picco più recente è stato registrato alle 8.30...

Osmo Pocket si aggiorna: la nuova versione della telecamera più famosa

Daniele Semeraro

OpenAI lavora al primo smartphone senza app: possibile uscita nel 2028

Tecnologia

Il modello, nella forma, non dovrebbe presentare differenze dai classici smartphone: grande...

Ue: "Sistemi controllo per l'età di Facebook e Instagram inefficaci"

Tecnologia

Secondo i dati sono circa il 10-12% i bambini sotto i 13 anni accede a Instagram...

Tecnologia: I più letti