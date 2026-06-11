Interphone reinterpreta la mobilità su due ruote e la rende smart

Accessori e tecnologie per accompagnare ogni viaggio in moto e bici, tra connessione, sicurezza e libertà di movimento on the road
Dal grande road trip continentale alla fuga fuori porta del weekend, fino alla sfida quotidiana nel traffico cittadino: da oltre 20 anni Interphone è l'alleato di ogni motociclista grazie a soluzioni concrete per garantire una connessione totale, per una sicurezza e una praticità assoluta. Le novità dell’estate 2026 sono tante: dall’interfono premium ERA 1X con audio Harman Kardon, tecnologia Mesh 3.0 e cancellazione intelligente del rumore, ad AERIAL, l’interfono Bluetooth compatto per casco bici, per gestire chiamate, musica e GPS in totale sicurezza. A completare l’esperienza travel ci sono Quiklox Kit, il sistema di aggancio rapido per smartphone su moto e bici, e Smart Air Pump, il compressore portatile multifunzione.
Era 1X e Aerial
ERA 1X unisce un design compatto e raffinato all'eccellenza audio di Harman Kardon. Grazie alle tecnologie Mesh 3.0 e Bluetooth 5.3, si connette in un lampo, senza esitazioni. Gestisce l'audio in multitasking e cancella il rumore tramite intelligenza artificiale. L'abbinamento è immediato con QR code tramite app, consente la condivisione della posizione in tempo reale è certificato IP67, personalizzabile con cover e LED dinamici e include un sensore di accensione automatica e la ricarica rapida: bastano 20 minuti per avere 5.5 ore di autonomia
AERIAL è l’interfono Bluetooth per caschi da ciclismo che unisce intrattenimento e sicurezza in sella. Si collega allo smartphone per gestire chiamate, musica, podcast, navigazione GPS e assistenti vocali senza isolarti dall'ambiente circostante. Compatto e leggero, si fissa al casco tramite un aggancio magnetico che non perde un colpo. Permette la comunicazione tra due ciclisti fino a una distanza di 300 metri, sfrutta il Bluetooth 5.1, include un doppio microfono con cancellazione del rumore del vento e offre fino a 8 ore di autonomia con ricarica rapida USB-C.
Quiklok kit, Smart Air Pump e il navigatore Beeline
QUIKLOK KIT è la soluzione studiata da Interphone per usare lo smartphone in moto o in bici in totale sicurezza e praticità. Il kit include una custodia robusta e impermeabile, disponibile in varie misure per adattarsi a ogni telefono e un supporto universale da manubrio. Con agganci e sganci rapidi, permette di maneggiare lo smartphone senza patemi e con una sola mano.
SMART AIR PUMP è il compressore portatile compatto progettato per gonfiaggi rapidi e precisi, perfetto sia per la manutenzione di routine sia per le emergenze su strada. Il display retroilluminato permette una precisa impostazione della pressione con il blocco dell'erogazione appena si raggiunge il valore desiderato. Potente la batteria interna: gonfia fino a quattro pneumatici con una sola carica ed è compatibile con auto, moto e biciclette. Pensato per i viaggi, include una powerbank integrata, una luce LED di emergenza e un tubo di gonfiaggio a scomparsa.
BEELINE MOTO II è un navigatore compatto e intuitivo. Il suo punto di forza è lo schermo IPS TFT a colori: luminoso, antiriflesso e idrofobico, garantisce un’ottima visibilità anche sotto il sole battente o sotto la pioggia grazie ad una risoluzione di 412x412 pixel. Il design è elegante ma essenziale, i materiali di alta qualità.