Interphone reinterpreta la mobilità su due ruote e la rende smart

Accessori e tecnologie per accompagnare ogni viaggio in moto e bici, tra connessione, sicurezza e libertà di movimento on the road

Dal grande road trip continentale alla fuga fuori porta del weekend, fino alla sfida quotidiana nel traffico cittadino: da oltre 20 anni Interphone è l'alleato di ogni motociclista grazie a soluzioni concrete per garantire una connessione totale, per una sicurezza e una praticità assoluta. Le novità dell’estate 2026 sono tante: dall’interfono premium ERA 1X con audio Harman Kardon, tecnologia Mesh 3.0 e cancellazione intelligente del rumore, ad AERIAL, l’interfono Bluetooth compatto per casco bici, per gestire chiamate, musica e GPS in totale sicurezza. A completare l’esperienza travel ci sono Quiklox Kit, il sistema di aggancio rapido per smartphone su moto e bici, e Smart Air Pump, il compressore portatile multifunzione.

Era 1X e Aerial

Era 1X e Aerial ERA 1X unisce un design compatto e raffinato all'eccellenza audio di Harman Kardon. Grazie alle tecnologie Mesh 3.0 e Bluetooth 5.3, si connette in un lampo, senza esitazioni. Gestisce l'audio in multitasking e cancella il rumore tramite intelligenza artificiale. L'abbinamento è immediato con QR code tramite app, consente la condivisione della posizione in tempo reale è certificato IP67, personalizzabile con cover e LED dinamici e include un sensore di accensione automatica e la ricarica rapida: bastano 20 minuti per avere 5.5 ore di autonomia AERIAL è l’interfono Bluetooth per caschi da ciclismo che unisce intrattenimento e sicurezza in sella. Si collega allo smartphone per gestire chiamate, musica, podcast, navigazione GPS e assistenti vocali senza isolarti dall'ambiente circostante. Compatto e leggero, si fissa al casco tramite un aggancio magnetico che non perde un colpo. Permette la comunicazione tra due ciclisti fino a una distanza di 300 metri, sfrutta il Bluetooth 5.1, include un doppio microfono con cancellazione del rumore del vento e offre fino a 8 ore di autonomia con ricarica rapida USB-C.

Quiklok kit, Smart Air Pump, Beeline