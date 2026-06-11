L'obiettivo è colmare il divario tra domanda e offerta nei momenti di maggiore pressione, sostenendo turismo e collegamenti aeroportuali. La piattaforma punta a ridurre la dipendenza dall'auto privata e a favorire una mobilità urbana più efficiente ascolta articolo

Bolt, la piattaforma europea di mobilità condivisa con sede in Estonia, porta in Italia il servizio digitale per prenotare NCC e taxi tramite app, ampliando le opzioni di spostamento disponibili in città. Attiva in oltre 50 Paesi e 850 città, l'azienda fa debuttare a Milano il modello già sperimentato all'estero, con l'obiettivo dichiarato di rendere più efficiente l'incontro tra domanda e offerta e migliorare l'esperienza sia per i passeggeri sia per i conducenti.

Il mercato italiano L'Italia, tra le destinazioni turistiche più frequentate, viene considerata un contesto ormai maturo per l'arrivo di operatori capaci di introdurre più concorrenza e soluzioni tecnologiche avanzate. Nel capoluogo meneghino, in particolare, la richiesta di spostamento supera spesso la disponibilità di mezzi, soprattutto nelle ore di punta, nei weekend e di notte, creando forti squilibri tra domanda e offerta. L'arrivo della piattaforma punta a ridurre questo divario proponendo un servizio digitale che renda gli spostamenti più rapidi da prenotare, più controllabili e più trasparenti, offrendo un'alternativa ai canali tradizionali.

Come funziona e cosa cambia rispetto alle altre app Il meccanismo è quello già noto a chi usa Uber o FreeNow: si scarica l'applicazione, si indica dove si vuole andare e l'app mostra in anticipo il tempo di attesa e il prezzo della corsa, con pagamento digitale diretto. La differenza principale con i concorrenti non sta tanto nel funzionamento, quasi identico, quanto nel posizionamento: le tariffe di Bolt tendono a essere più convenienti di quelle di Uber, anche se variano in base a città e orario. In Italia, dove la normativa consente il servizio solo con taxi e autisti NCC regolarmente autorizzati, l'app non mette in contatto con automobilisti privati ma fa da intermediario tra il passeggero e i conducenti già abilitati, lo stesso modello su cui si reggono Uber e FreeNow. Per i conducenti la piattaforma applica una commissione del 20% sulle corse.

Un supporto ai flussi turistici e agli aeroporti Nel 2024 gli aeroporti milanesi hanno gestito oltre 56 milioni di passeggeri, un volume che ha ulteriormente messo sotto pressione i collegamenti da e per la città e l'intera rete di trasporto locale. In questo contesto, Bolt punta a inserirsi come soluzione aggiuntiva nei momenti di picco, sostenendo settori come turismo, ospitalità, aeroporti, hotel e grandi eventi. Per gli autisti, la piattaforma rappresenta uno strumento flessibile per raggiungere milioni di utenti attivi in tutto il mondo.

La visione dell'azienda "Con milioni di residenti e visitatori che si spostano ogni anno a Milano, cresce la domanda di opzioni di trasporto efficienti e accessibili", ha dichiarato Laurent Koerge, Director of Expansion di Bolt. "Crediamo che l'Italia sia pronta per una maggiore scelta in termini di mobilità e siamo entusiasti di portare a Milano l'esperienza maturata in centinaia di città europee".

Una mobilità condivisa L'Italia registra uno dei livelli più elevati di auto di proprietà in Europa, con effetti diretti su traffico e infrastrutture urbane. L'aumento delle spese legate al carburante, ai parcheggi e alle assicurazioni rende l'auto privata meno sostenibile. Le piattaforme che consentono di prenotare corse tramite app possono contribuire a ridurre la dipendenza dal mezzo privato, ottimizzando l'uso dei veicoli già in circolazione.