Bolt, arriva in Italia l'app per prenotare taxi e Ncc: il debutto a MilanoTecnologia
L'obiettivo è colmare il divario tra domanda e offerta nei momenti di maggiore pressione, sostenendo turismo e collegamenti aeroportuali. La piattaforma punta a ridurre la dipendenza dall'auto privata e a favorire una mobilità urbana più efficiente
Bolt, la piattaforma europea di mobilità condivisa con sede in Estonia, porta in Italia il servizio digitale per prenotare NCC e taxi tramite app, ampliando le opzioni di spostamento disponibili in città. Attiva in oltre 50 Paesi e 850 città, l'azienda fa debuttare a Milano il modello già sperimentato all'estero, con l'obiettivo dichiarato di rendere più efficiente l'incontro tra domanda e offerta e migliorare l'esperienza sia per i passeggeri sia per i conducenti.
Il mercato italiano
L'Italia, tra le destinazioni turistiche più frequentate, viene considerata un contesto ormai maturo per l'arrivo di operatori capaci di introdurre più concorrenza e soluzioni tecnologiche avanzate. Nel capoluogo meneghino, in particolare, la richiesta di spostamento supera spesso la disponibilità di mezzi, soprattutto nelle ore di punta, nei weekend e di notte, creando forti squilibri tra domanda e offerta. L'arrivo della piattaforma punta a ridurre questo divario proponendo un servizio digitale che renda gli spostamenti più rapidi da prenotare, più controllabili e più trasparenti, offrendo un'alternativa ai canali tradizionali.
Come funziona e cosa cambia rispetto alle altre app
Il meccanismo è quello già noto a chi usa Uber o FreeNow: si scarica l'applicazione, si indica dove si vuole andare e l'app mostra in anticipo il tempo di attesa e il prezzo della corsa, con pagamento digitale diretto. La differenza principale con i concorrenti non sta tanto nel funzionamento, quasi identico, quanto nel posizionamento: le tariffe di Bolt tendono a essere più convenienti di quelle di Uber, anche se variano in base a città e orario. In Italia, dove la normativa consente il servizio solo con taxi e autisti NCC regolarmente autorizzati, l'app non mette in contatto con automobilisti privati ma fa da intermediario tra il passeggero e i conducenti già abilitati, lo stesso modello su cui si reggono Uber e FreeNow. Per i conducenti la piattaforma applica una commissione del 20% sulle corse.
Un supporto ai flussi turistici e agli aeroporti
Nel 2024 gli aeroporti milanesi hanno gestito oltre 56 milioni di passeggeri, un volume che ha ulteriormente messo sotto pressione i collegamenti da e per la città e l'intera rete di trasporto locale. In questo contesto, Bolt punta a inserirsi come soluzione aggiuntiva nei momenti di picco, sostenendo settori come turismo, ospitalità, aeroporti, hotel e grandi eventi. Per gli autisti, la piattaforma rappresenta uno strumento flessibile per raggiungere milioni di utenti attivi in tutto il mondo.
La visione dell'azienda
"Con milioni di residenti e visitatori che si spostano ogni anno a Milano, cresce la domanda di opzioni di trasporto efficienti e accessibili", ha dichiarato Laurent Koerge, Director of Expansion di Bolt. "Crediamo che l'Italia sia pronta per una maggiore scelta in termini di mobilità e siamo entusiasti di portare a Milano l'esperienza maturata in centinaia di città europee".
Una mobilità condivisa
L'Italia registra uno dei livelli più elevati di auto di proprietà in Europa, con effetti diretti su traffico e infrastrutture urbane. L'aumento delle spese legate al carburante, ai parcheggi e alle assicurazioni rende l'auto privata meno sostenibile. Le piattaforme che consentono di prenotare corse tramite app possono contribuire a ridurre la dipendenza dal mezzo privato, ottimizzando l'uso dei veicoli già in circolazione.
La missione globale
Il debutto milanese rientra nella strategia con cui Bolt sostiene modelli di mobilità che privilegiano spazi e servizi pensati per i cittadini, riducendo il peso dell'auto privata nella vita quotidiana e favorendo forme di spostamento condivise. Attraverso soluzioni prenotabili, la piattaforma punta rendere il trasporto urbano più efficiente e le città più a misura d'uomo. L'app è disponibile per i dispositivi Android e Apple.