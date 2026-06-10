Affitti brevi, per i parcheggi: un’app sfida il “traffico parassita”

Code, stress, attese. Parcheggiare a Milano è una sfida per coraggiosi, dove persino il posto “più creativo” risulta già occupato. Questa paralisi quotidiana si traduce in un continuo giro a vuoto che ingolfa i centri urbani e moltiplica le emissioni inquinanti. Di fronte a questa scenario, gli automobilisti cercano risposte immediate in un’app. “Con Parking Cloud l’obiettivo non è creare nuovi posti, ma valorizzare quelli già esistenti”, dichiara Niccolò Maria Meoni CSO e founder della piattaforma