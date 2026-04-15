"Spetta ai genitori crescere i propri figli, non alle piattaforme" ha aggiunto la presidente della Commissione europea precisando che le piattaforme social offrono un ambiente che crea "dipendenza" e non è un ambiente che "fa bene alle giovani menti in fase di sviluppo" ascolta articolo

È tecnicamente pronta l’app europea per la verifica dell’età sui social. Lo ha annunciato oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles. "La nostra app europea" testata in cinque Stati membri tra cui l'Italia "sarà presto a disposizione dei cittadini e consentirà agli utenti di dimostrare la propria età quando accedono alle piattaforme online". "Spetta ai genitori crescere i propri figli, non alle piattaforme", ha aggiunto precisando che le piattaforme social offrono un ambiente che crea "dipendenza" e non è un ambiente che "fa bene alle giovani menti in fase di sviluppo". “Avremo tolleranza zero nei confronti delle aziende che non rispettano i diritti dei nostri bambini – ha detto ancora von der Leyen - ed è per questo che stiamo procedendo a pieno ritmo e con determinazione nell'applicazione delle nostre norme europee".

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Come funziona "Lo scorso autunno, nel discorso sullo stato dell'Unione, mi sono impegnata a rendere il mondo online più sicuro per i nostri figli - ha spiegato la numero uno di Palazzo Berlaymont -. Sappiamo che la tecnologia digitale può offrire ai bambini opportunità incredibili" ma "siamo anche ben consapevoli che questi benefici comportano dei rischi: quando si tratta della sicurezza dei bambini online, la situazione è estremamente preoccupante". Parlando dell'app, von der Leyen ha spiegato che "è facile da usare: si scarica l'app, la si configura con il passaporto o la carta d'identità. Si dimostra quindi la propria età quando si accede ai servizi online". "In secondo luogo - ha aggiunto - rispetta i più elevati standard di privacy al mondo. Gli utenti dimostreranno la propria età senza rivelare altre informazioni personali. In parole povere, è completamente anonima e gli utenti non possono essere tracciati". L'app inoltre "funziona su qualsiasi dispositivo: telefono, tablet, computer ed è completamente open source", ciò, ha osservato, "significa che anche i nostri Paesi partner possono utilizzarla". "Cosa ancora più importante, le piattaforme online possono facilmente fare affidamento sulla nostra app di verifica dell'età. Quindi - ha concluso - non ci sono più scuse: l'Europa offre una soluzione gratuita e facile da usare in grado di proteggere i nostri figli da contenuti dannosi e illegali". Approfondimento Social network, i giovani italiani li usano meno dei coetanei europei