"Spetta ai genitori crescere i propri figli, non alle piattaforme" ha aggiunto la presidente della Commissione europea precisando che le piattaforme social offrono un ambiente che crea "dipendenza" e non è un ambiente che "fa bene alle giovani menti in fase di sviluppo"
È tecnicamente pronta l’app europea per la verifica dell’età sui social. Lo ha annunciato oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles. "La nostra app europea" testata in cinque Stati membri tra cui l'Italia "sarà presto a disposizione dei cittadini e consentirà agli utenti di dimostrare la propria età quando accedono alle piattaforme online". "Spetta ai genitori crescere i propri figli, non alle piattaforme", ha aggiunto precisando che le piattaforme social offrono un ambiente che crea "dipendenza" e non è un ambiente che "fa bene alle giovani menti in fase di sviluppo". “Avremo tolleranza zero nei confronti delle aziende che non rispettano i diritti dei nostri bambini – ha detto ancora von der Leyen - ed è per questo che stiamo procedendo a pieno ritmo e con determinazione nell'applicazione delle nostre norme europee".
Come funziona
"Lo scorso autunno, nel discorso sullo stato dell'Unione, mi sono impegnata a rendere il mondo online più sicuro per i nostri figli - ha spiegato la numero uno di Palazzo Berlaymont -. Sappiamo che la tecnologia digitale può offrire ai bambini opportunità incredibili" ma "siamo anche ben consapevoli che questi benefici comportano dei rischi: quando si tratta della sicurezza dei bambini online, la situazione è estremamente preoccupante". Parlando dell'app, von der Leyen ha spiegato che "è facile da usare: si scarica l'app, la si configura con il passaporto o la carta d'identità. Si dimostra quindi la propria età quando si accede ai servizi online". "In secondo luogo - ha aggiunto - rispetta i più elevati standard di privacy al mondo. Gli utenti dimostreranno la propria età senza rivelare altre informazioni personali. In parole povere, è completamente anonima e gli utenti non possono essere tracciati". L'app inoltre "funziona su qualsiasi dispositivo: telefono, tablet, computer ed è completamente open source", ciò, ha osservato, "significa che anche i nostri Paesi partner possono utilizzarla". "Cosa ancora più importante, le piattaforme online possono facilmente fare affidamento sulla nostra app di verifica dell'età. Quindi - ha concluso - non ci sono più scuse: l'Europa offre una soluzione gratuita e facile da usare in grado di proteggere i nostri figli da contenuti dannosi e illegali".
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I diritti dei minori
"I diritti dei minori nell'Unione europea vengono prima degli interessi commerciali" ha aggiunto ancora sottolineando la necessità di "un approccio europeo armonizzato" nella tutela dei minori online. La presidente ha quindi annunciato che il gruppo di esperti in materia istituito il mese scorso "terrà la sua seconda riunione domani" e "presenterà le sue raccomandazioni entro l'estate". Von der Leyen ha quindi auspicato più Stati membri adottino l'app di verifica dell'età per accedere alle piattaforme. "Vediamo che un numero crescente di Stati membri sta compiendo grandi progressi. Francia, Danimarca, Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Irlanda sono in prima linea" ha spiegato, ricordando che questi Paesi "stanno pianificando di integrare l'app nei loro portafogli digitali nazionali". "Spero - ha aggiunto - che altri Stati membri e il settore privato seguano l'esempio, in modo che ogni cittadino possa utilizzare molto presto questa app" che "offre a genitori, insegnanti e assistenti uno strumento potente per proteggere i bambini".