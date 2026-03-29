Web Day 2026 a Milano lunedì 30 marzo: il programma dell'evento

Torna a Milano il Web Day 2026, in programma il 30 marzo al Talent Garden Calabiana, con una giornata dedicata allo sviluppo web. In agenda keynote, talk tecnici e interventi su CSS, JavaScript, React, Intelligenza artificiale e innovazione digitale. Il biglietto costa 79 euro e include l’accesso a tutte le sessioni, networking e registrazioni dell’evento

Un’intera giornata dedicata allo sviluppo web, tra aggiornamento professionale e confronto diretto con la community tech. Il Web Day torna a Milano con la nona edizione, organizzata dal network Improove: una giornata per parlare di sviluppo web a "tutto stack”, dai framework di front-end e back-end a DevOps, Cloud, testing e tutto ciò che serve per sviluppare un sito, o applicazione, web di successo. L’evento è in programma lunedì 30 marzo al Talent Garden Calabiana.

L’agenda della giornata

Il programma si sviluppa nell’arco dell’intera giornata, con sessioni distribuite su più sale e dedicate ai principali ambiti dello sviluppo web. La conferenza si apre con una keynote iniziale, seguita da una serie di talk tecnici e interventi specialistici su diversi linguaggi e tecnologie. Tra i primi appuntamenti in agenda figurano sessioni su CSS e sviluppo guidato da specifiche e applicazioni JavaScript, come “What You Don't Know About CSS 2026 edition” di Davide Di Pumpo, “Spec Driven Development” e “Quando il codice prende vita: controllare un micro-robot con JavaScript”. Nel corso della giornata si alternano interventi di esperti del settore provenienti da aziende e realtà internazionali, con contenuti che coprono l’intero ciclo di sviluppo di applicazioni web, dai framework fino alle pratiche di testing e gestione in cloud, tra cui “Rethinking React: Bridging Web to Mobile with React Native”, “Web Fragments: una nuova alba per i Micro-Frontend?” e “Enhancing Web Responsiveness”. Ampio spazio è dedicato anche all’innovazione e all’Intelligenza artificiale, con talk come “AI nel browser: costruire feature con le Built-in AI API” e “Potenzia il tuo agente AI con Chrome DevTools MCP Server per un debugging più intelligente”. Il pomeriggio prosegue con approfondimenti su sviluppo avanzato, tra cui “Reactive Apps senza Framework”, “UI Generativa: l'era delle interfacce statiche è finita!” e “Miti da sfatare sul green IT”, fino agli interventi conclusivi come “Web Components: a che punto siamo?”.



Biglietti: prezzi

Per partecipare al Web Day 2026 è previsto un biglietto unico per la conferenza. Il costo è di 79 euro per l’ingresso singolo, con la possibilità di acquistare pacchetti per gruppi (da cinque persone) a tariffa agevolata (335 euro). Il ticket include l’accesso a tutti i talk e ai panel in programma nelle diverse sale, le occasioni di networking con la community e il rilascio dell’attestato di partecipazione. È inoltre previsto, al termine dell’evento, l’accesso alle registrazioni delle sessioni tramite la piattaforma dedicata.