X down oggi, migliaia di segnalazioni da parte degli utenti

Nella mattinata di oggi si sono registrati problemi per X, con accesso difficile e numerose segnalazioni da parte degli utenti. Il blackout ha interessato in particolare feed, timeline e applicazione. La situazione è in miglioramento, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle cause
Disservizi diffusi per X nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo: accesso difficile e problemi nell’utilizzo della piattaforma segnalati da migliaia di utenti. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 06:45 GMT, come rilevato dai dati di Downdetector, sito che monitora le interruzioni sul web raccogliendo report di stato da diverse fonti.
Problemi a feed, app e sito
Il blackout di X ha colpito diverse funzionalità chiave della piattaforma. Nel dettaglio, circa il 61% delle segnalazioni riguarda problemi al feed e alla timeline, mentre il 25% degli utenti ha riscontrato difficoltà legate all’applicazione. Un ulteriore 9% ha invece segnalato disservizi sul sito web. I dati di Downdetector si basano su segnalazioni dirette, quindi il numero reale degli utenti coinvolti potrebbe essere più alto. Nel corso della mattinata la situazione è migliorata gradualmente, con un progressivo ripristino del servizio. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle cause del down.
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