Quest’anno, usando strategicamente pochissimi giorni di ferie, è possibile ritagliarsi settimane intere di vacanza. Ma, prima di partire, oltre a scovare il volo perfetto o l'hotel al miglior prezzo, occorre pensare anche un altro aspetto, spesso sottovalutato: la connessione internet ascolta articolo

In fatto di ponti e festività il calendario del 2026 non è tra i più generosi: la maggior parte dei giorni festivi quest’anno cadono nei weekend. Però, usando strategicamente pochissimi giorni di ferie, è possibile ritagliarsi settimane intere di vacanza. Sempre più italiani, del resto, scelgono di non aspettare l’estate per viaggiare, sfruttando ogni singola festività per concedersi qualche pausa, dalle capitali europee fino a mete più lontane. Ma organizzare una fuga "intelligente" non vuol dire solo massimizzare le ferie, scovare il volo low-cost perfetto o l'hotel al miglior prezzo. C’è anche un altro aspetto importante, e spesso sottovalutato, che traccia il confine netto tra una vacanza rilassante e una rovinata dagli imprevisti: la connessione internet all’estero.

Navigare senza confini con le eSIM di Airalo Nell'era digitale, il successo di un viaggio si misura anche dalla nostra capacità di muoverci senza stress fin dal primo istante in cui raggiungiamo una nuova destinazione. Chiamare un Uber fuori dall'aeroporto, orientarsi con Google Maps in una nuova città o tradurre un menù giapponese in tempo reale sono ormai comodità essenziali. Ecco perché risolvere il problema del roaming - specialmente quando si esce dall'Unione Europea - è uno degli aspetti che possono contribuire a viaggiare sereni. Una soluzione per navigare senza confini e non avere salassi in bolletta è quella fornita dalle eSIM di Airalo. Scaricando l’app, e usando il codice PONTI26 si può ricevere subito il 15% di sconto sulla prima eSIM.

I ponti e le festività del 2026? Ecco il calendario completo dei ponti e delle festività del 2026: 5-6 aprile – Pasqua e Lunedì dell’Angelo: domenica e lunedì

– Pasqua e Lunedì dell’Angelo: domenica e lunedì 25 aprile – Festa della Liberazione: sabato

– Festa della Liberazione: sabato 1° maggio – Festa dei Lavoratori: venerdì

– Festa dei Lavoratori: venerdì 2 giugno – Festa della Repubblica: martedì

– Festa della Repubblica: martedì 15 agosto – Ferragosto: sabato

– Ferragosto: sabato 1° novembre – Ognissanti: domenica

– Ognissanti: domenica 8 dicembre – Immacolata Concezione: martedì

– Immacolata Concezione: martedì 25-26 dicembre – Natale e Santo Stefano: venerdì e sabato Come massimizzare le ferie Organizzandosi bene, anche pochi giorni di ferie possono trasformarsi in weekend lunghi o mini-vacanze. Ecco alcuni esempi pratici: Pasqua e Pasquetta ( da venerdi 3 a lunedi 6 aprile): 4 giorni con 1 giorno di ferie

4 giorni con 1 giorno di ferie Festa dei Lavoratori ( da venerdi 1 a lunedi 4 maggio): 4 giorni con 1 giorno di ferie

Festa della Repubblica (da venerdi 29 maggio a martedi 2 giugno): 5 giorni con 2 giorni di ferie

5 giorni con 2 giorni di ferie Festa dell’Immacolata ( da venerdi 4 a martedi 8 dicembre): 5 giorni con 2 giorni di ferie

5 giorni con 2 giorni di ferie Natale e Santo Stefano ( da mercoledi 23 a domenica 27 dicembre): 5 giorni con 2 giorni di ferie

5 giorni con 2 giorni di ferie Capodanno ( da mercoledì 30 dicembre a domenica 3 gennaio): 5 giorni con 1 giorno di ferie. In totale, è possibile ottenere 28 giorni di vacanza usando solo 9 giorni di ferie.