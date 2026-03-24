Apple, iOS 26.4: tutto quello che c'è da sapere sull'aggiornamento

Questa settimana Apple porta ufficialmente iOS 26.4 su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. L'aggiornamento non introduce il tanto discusso Siri potenziato dall'intelligenza artificiale, ma porta con sé una serie di novità ascolta articolo

Questa settimana arriva iOS 26.4, l'ultimo aggiornamento di Apple. Pur non includendo l'integrazione avanzata di Siri con l'intelligenza artificiale generativa, la release prevederà diverse novità. Apple Music diventa più intelligente con funzioni come Playlist Playground e il riconoscimento musicale offline. L'accessibilità viene potenziata con strumenti pensati per chi è sensibile alle animazioni e ai lampi luminosi. Il sistema si arricchisce di otto nuove emoji e di funzioni pratiche come i Promemoria urgenti e la Condivisione acquisti. Il rilascio segue la consueta cadenza Apple e giunge dopo la pubblicazione della release candidate avvenuta la settimana precedente.

Quando e come arriva iOS 26.4 La finestra di rilascio di iOS 26.4 si colloca tra il 23 e il 25 marzo 2026. Apple ha già distribuito la release candidate la settimana precedente. Per chi ha accumulato anni di esperienza con gli update di Apple, il consiglio rimane invariato: aspettare di essere connessi a una rete Wi-Fi stabile e di tenere il telefono collegato alla corrente durante il download e l'installazione, considerando che l'update potrebbe pesare diversi gigabyte. iOS 26.4 arriverà in contemporanea anche su iPad come iPadOS 26.4, su Apple Watch come watchOS 26.4, e su Mac come macOS 26.4, tutti con lo stesso numero di build. Potrebbe interessarti Apple, nuove cuffie ad alta qualità: ecco le nuove AirPods Max 2

Novità su Apple Music La novità più ambiziosa di iOS 26.4 riguarda Apple Music. La funzione di punta si chiama Playlist Playground, ancora in fase beta, e permette di generare una playlist a partire da una semplice descrizione testuale: il sistema costruisce automaticamente titolo, descrizione e selezione dei brani. Accanto a questa, arriva Concerts, uno strumento pensato per aiutare gli utenti a scoprire concerti nelle vicinanze degli artisti presenti nella propria libreria, con un algoritmo che suggerisce anche nuovi artisti in base ai gusti d'ascolto. Tra le novità più pratiche spicca, invece, il riconoscimento musicale offline nel Centro di Controllo: è possibile identificare un brano senza connessione Internet, ricevendo i risultati in modo automatico al ritorno online. Completano il quadro il widget Musica ambientale — con playlist curate per il sonno, il relax, la produttività e il benessere direttamente nella schermata Home — e gli sfondi a schermo intero per album e playlist, che rendono l'esperienza visiva più immersiva. Potrebbe interessarti Apple compie 50 anni: dai primi computer alle piattaforme globali

Accessibilità e controllo su Liquid Glass iOS 26.4 porta aggiornamenti importanti anche sul fronte dell'accessibilità. La novità più rilevante per chi soffre di sensibilità visiva è Riduci effetti luminosi, che limita i lampi intensi prodotti quando si toccano elementi dell'interfaccia come i pulsanti. La funzione Riduci movimento migliora la sua efficacia nel smorzare le animazioni di Liquid Glass, venendo incontro agli utenti che trovano fastidiose certe transizioni fluide. Sul versante dei sottotitoli, l'aggiornamento introduce un accesso più rapido e diretto tramite un'icona dedicata durante la riproduzione dei contenuti, rendendo più semplice trovarli, personalizzarli e visualizzarli in anteprima.