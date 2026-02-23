Samsung Galaxy Unpacked 2026, anticipazioni e possibili novità

S26, S26 Plus e 26 Ultra. I nuovi modelli del colosso coreano dovrebbero essere presentati all'evento del prossimo 25 febbraio, in diretta alle 19 (ora italiana). In arrivo anche gli ultimi smartwatch, auricolari e smart glasses XR. Ecco cosa sappiamo ascolta articolo

Mercoledì 25 febbraio, alle 19 (ora italiana) Samsung svelerà l’ultima famiglia di smartphone S26, comprese le versioni Plus e Ultra, con un nuovo evento Galaxy Unpacked, in diretta da San Francisco. Molte le anticipazioni già trapelate negli ultimi giorni, anche grazie ai teaser e ai render diffusi dal colosso coreano, dal prezzo al design e dalle fotocamere alle ultime funzioni supportate dall'intelligenza artificiale. Oltre agli smartphone, potrebbero però esserci altre sorprese. Ecco tutte le anticipazioni e le possibili novità.

Samsung Galaxy 26, fotocamere e batterie A livello di design del prodotto, poco dovrebbe cambiare rispetto a modelli come il Galaxy Z Fold 7. Tutti i modelli sembra che avranno una nuova isola sul retro per le fotocamere. I Samsung Galaxy S26 e 26 Plus avranno 50 megapixel per il sensore principale, 12 per quello ultragrandangolare e per la camera interna. Discorso diverso per l’Ultra: 200 megapixel per la fotocamera principale, 50 per l’ultragrandangolo, 10 per l’ottica tele, in questo caso accompagnata da altri 50 megapixel per un’ulteriore periscopica (zoom ottico fino a 5x). Le batterie dovrebbero essere sui 4300 mAh per S26, 4900 mAh per S26+ e 5000 per l’Ultra. Schermo effetto privacy Le dimensioni degli schermi, salvo sorprese, partiranno da 6,3’’ per Galaxy 26 (Dynamic AMOLED 2X, Full HD+). La versione Plus arriva a 6,7’’ (Dynamic AMOLED 2X, QHD+), quella Ultra a 6,9’’ (OLED QHD+, con possibili tecnologie avanzate come privacy display o pannelli M14). Una novità è che gli schermi sono progettati per imitare l’effetto schermante privacy per cui, finora, sono state necessarie le apposite pellicole. Dovrebbe completare il quadro la protezione Gorilla Armor 2 per tutti i pannelli. Vedi anche Samsung Galaxy S26: prezzi e modelli nelle nuove anticipazioni

Interfaccia, IA e memoria Il chip per il mercato europeo sembra che sarà l’Exynos 2600, anche se in altre zone del mondo si parla del Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. A livello di software e interfaccia c’è il debutto di One UI 8.5 basata su Android 16. Si punta molto su nuove funzionalità supportate dall’intelligenza artificiale integrata, dall’ottimizzazione della batteria al ritocco delle foto o le traduzioni istantanee. Per il capitolo memoria, tutti partono da 256 GB. Nessuna distinzione tra i modelli per la memoria RAM, di 12 gigabyte. I possibili prezzi dei nuovi Samsung Galaxy Molto si è già discusso tra appassionati ed esperti di settore per un possibile aumento dei prezzi. Il profilo leaker Arsene Lupin ha ipotizzato 1.199 euro per S26 con memoria da 256 GB e 1.429 per quello da 512 GB, 1.499 per S26+ da 256 GB e 1.729 per S26+ da 512 GB, da 1.739 a 2.329 per gli Ultra nelle loro varie configurazioni. Vedi anche Vision AI Companion sbarca sulle tv di Samsung: il servizio tv