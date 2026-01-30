Samsung Galaxy S26, svelati prezzi e modelli: le anticipazioni in attesa dell'uscitaTecnologia
LLa casa coreana abbandona i modelli da 128 GB e introduce prezzi più alti per S26 e S26+. L'Ultra è l'unico modello con un lieve ribasso sul taglio base e aumenti più contenuti. Stop agli upgrade di memoria nei preordini e listini europei ancora in definizione
Il tema dei prezzi dei nuovi smartphone torna a far discutere, soprattutto con l'arrivo dei Galaxy S26 in un contesto poco favorevole: i costi dei chip di memoria salgono e la domanda globale rallenta. Samsung risponde con una strategia che punta a proteggere i margini e l'attrattiva commerciale spingendo la gamma verso il segmento premium.
Una nuova base di memoria
Secondo le informazioni di WinFuture, sparisce la versione da 128 GB: tutti i modelli partiranno da 256 GB, scelta che alza subito il prezzo d'ingresso. In Svezia il Galaxy S26 passa da 9.990 a 11.990 corone (circa 1.135 euro), mentre il taglio da 512 GB arriva a 13.990 corone. Il Galaxy S26+ mantiene il prezzo della variante da 256 GB, ma l'opzione da 512 GB diventa sensibilmente più cara.
L'eccezione del modello Ultra
L'unica eccezione è il Galaxy S26 Ultra: la versione da 256 GB costa meno rispetto al modello precedente, mentre i tagli superiori registrano aumenti più contenuti. Il modello da 1 TB resta invariato, segnale della volontà di limitare gli effetti del rincaro dei chip almeno sul top di gamma.
Prime stime per l'Italia e stop ai bonus preordine
La serie S26 dovrebbe inoltre rinunciare agli upgrade gratuiti di memoria per i preordini, resi ormai insostenibili dall'aumento dei costi. Samsung può comunque contare sulla propria produzione interna di NAND e DRAM, che le garantisce maggiore flessibilità rispetto ai concorrenti.
Sulla base dei prezzi svedesi, più alti rispetto a quelli italiani, le prime stime parlano di circa 1.049 euro per il Galaxy S26, 1.299 euro per l’S26+ e 1.399 euro per l'S26 Ultra. Sono però cifre ancora provvisorie: il listino europeo potrebbe subire ulteriori ritocchi fino al lancio ufficiale.