Alphabet ha annunciato un forte aumento degli investimenti in conto capitale, con almeno 55 miliardi di dollari in più rispetto alle attese di Wall Street. La spesa è legata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Nel frattempo, Mountain View registra per il secondo trimestre consecutivo ricavi sopra i 100 miliardi di dollari. Le stime per il 2026 arrivano fino a 185 miliardi. Un livello molto superiore alle previsioni degli analisti

Il gruppo ha archiviato per il secondo trimestre consecutivo ricavi superiori ai 100 miliardi di dollari, confermando una fase di forte espansione. Parallelamente, Alphabet ha rivisto al rialzo le stime sugli investimenti per il 2026, portandole in una forchetta compresa tra 175 e 185 miliardi di dollari, ben oltre le attese degli analisti che si fermavano intorno ai 120 miliardi.

Alphabet accelera sull’intelligenza artificiale e alza nettamente l’asticella degli investimenti, spiazzando il mercato. La casa madre di Google ha annunciato che quest’anno investirà almeno 55 miliardi di dollari in più rispetto alle previsioni di Wall Street, raddoppiando di fatto la già ingente spesa in conto capitale legata allo sviluppo dell’IA. A riportarlo è il Financial Times.

Pichai: "IA guida i ricavi e la crescita su tutti i fronti"

Il ritmo della spesa è evidente già nei dati trimestrali. Nel quarto trimestre, le spese in conto capitale hanno raggiunto 27,9 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto ai 14 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente e leggermente sopra le attese di 27,7 miliardi. Nel corso del 2025, Alphabet ha già investito 91,4 miliardi di dollari, un livello che suggerisce un raddoppio degli investimenti complessivi nell’arco dell’anno.

Secondo il Financial Times, l’ondata di spesa ha in parte oscurato un altro dato rilevante: il secondo trimestre consecutivo con ricavi oltre quota 100 miliardi di dollari, sostenuti dalle solide performance delle divisioni pubblicità e cloud computing, mentre la domanda di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale continua a crescere.

A sottolineare il legame tra investimenti e risultati è stato l’amministratore delegato Sundar Pichai: "Stiamo vedendo i nostri investimenti e le infrastrutture in intelligenza artificiale guidare i ricavi e la crescita su tutti i fronti".