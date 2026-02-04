Offerte Sky
Google porta l’AI a scuola e punta sugli investimenti in formazione in Italia

Tecnologia

100.000 licenze per accedere gratuitamente ai corsi di Google sull’AI, il supporto a quattro centri d'eccellenza italiani e formazione gratuita per 7.000 docenti che a loro volta potranno trasferire la comprensione delle nuove skill ai loro studenti

Google annuncia nuovi investimenti per sostenere l'innovazione e la crescita in Italia grazie all'intelligenza artificiale. Il colosso americano ha deciso di mettere in campo le migliori competenze dell’azienda e tutti gli strumenti tecnologici a disposizione per formare i talenti di domani. L'obiettivo è quello di accompagnare i più giovani ad un uso consapevole dell'AI, uno strumento su cui si giocherà parte della competitività del Paese.

Nel dettaglio, Google ha messo a disposizione 100.000 licenze per accedere gratuitamente ai corsi di Google sull'AI disponibili sulla piattaforma di learning globale Coursera, distribuite attraverso cinque partner-chiave per la formazione in Italia: Università Luiss Guido Carli, Università Campus Bio-Medico di Roma, le università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma del Gruppo Multiversity, Università eCampus e SLC CGIL (Sindacato Lavoratori Comunicazione CGIL)

Attraverso Google.org, l’azienda di Mountain View inoltre supporterà quattro centri d'eccellenza tra cui Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università di Catania, con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale

Infine, grazie alla collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, Google formerà 7.000 docenti con l'obiettivo di coinvolgere 140.000 studenti, aiutandoli a sviluppare spirito critico e un uso responsabile dell’intelligenza artificiale

