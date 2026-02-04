Google annuncia nuovi investimenti per sostenere l'innovazione e la crescita in Italia grazie all'intelligenza artificiale. Il colosso americano ha deciso di mettere in campo le migliori competenze dell’azienda e tutti gli strumenti tecnologici a disposizione per formare i talenti di domani. L'obiettivo è quello di accompagnare i più giovani ad un uso consapevole dell'AI, uno strumento su cui si giocherà parte della competitività del Paese.