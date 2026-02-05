Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lavoro

Ai e lavori a rischio, 5 variabili per sapere se hai le spalle larghe

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Uno studio del Brookings Institution stima che 37 milioni di lavoratori statunitensi siano esposti all’AI, ma con esiti diversi. Cinque variabili – età, risparmi, competenze, territorio e mercato locale – aiutano a capire chi può reggere la transizione e chi rischia di più

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ