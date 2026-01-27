Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Google, Ue avvia due procedimenti per il rispetto del Dma: focus su AI e accesso ai dati

Economia
©Getty

La Commissione Europea ha annunciato oggi l'apertura di due distinti procedimenti nei confronti di Google per garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Digital Markets Act (Dma), il regolamento europeo sui mercati digitali entrato in vigore nel 2023 per contrastare gli abusi di posizione dominante prima che si verifichino

ascolta articolo

I procedimenti avviati dalla Commissione europea formalizzano un dialogo normativo, tra Bruxelles e il colosso di Mountain View, su due aspetti specifici: l'interoperabilità dei sistemi di intelligenza artificiale e l'accesso ai dati del motore di ricerca. 

I due procedimenti

Il primo procedimento riguarda l'obbligo di Google di fornire, a titolo gratuito agli sviluppatori terzi, l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software controllate dal suo sistema operativo Android. Il focus è relativo alle componenti utilizzate dai servizi IA di Google, come Gemini. L'obiettivo è quello di garantire che i fornitori terzi abbiano le stesse opportunità di innovare e competere. La Commissione tramite i procedimenti annunciati oggi intende cioè specificare in che modo il colosso californiano dovrebbe concedere ai fornitori terzi di servizi di intelligenza artificiale un accesso parimenti efficace alle stesse componenti di quelle a disposizione dei servizi di Google.

Il secondo procedimento riguarda l'obbligo di Google di concedere ai fornitori terzi di motori di ricerca online l'accesso a condizioni “eque, ragionevoli e non discriminatorie” a tutta quella serie di dati detenuti da Google Search relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione, L'effettiva conformità e l'accesso a una serie sfruttabile di dati consentiranno ai fornitori terzi di motori di ricerca online di ottimizzare i propri servizi e offrire agli utenti alternative reali a Google Search. 

Leggi anche

DMA, Apple contro la Ue: peggiora l’esperienza degli utenti

L’iter

La Commissione concluderà i procedimenti entro sei mesi da oggi. Entro i prossimi tre mesi invece verranno comunicate a Google le conclusioni preliminari con le indicazioni sulle misure che la Commissione intende imporre a Mountain View per garantire un'osservanza effettiva del Dma.

Potrebbe interessarti

Ue multa Apple per 500 milioni e Meta per 200 milioni

Cos’è il Digital Markets Act

Il Dma è il regolamento europeo sui mercati digitali entrato in vigore nel 2023 per contrastare gli abusi di posizione dominante prima che si verifichino. Stabilisce una serie di obblighi e divieti, ad esempio una blacklist di pratiche vietate e un’altra lista di pratiche invece obbligatorie. Tra le misure più rilevanti ci sono il divieto di privilegiare i propri servizi a discapito di quelli di terzi, l’obbligo di garantire l’interoperabilità delle piattaforme e restrizioni più severe sull’uso dei dati personali degli utenti. Le violazioni del regolamento possono comportare sanzioni fino al 10% del fatturato globale dell’azienda, con la possibilità di applicare misure correttive più severe in caso di recidiva.

Leggi anche

Google Gemini, arriva la Personal Intelligence basata sull'AI

Economia: Ultime notizie

Cooperative, Legacoop: quadrimestre stabile, ma in salita pessimismo

Economia

Legacoop: per il 75% delle cooperative un terzo quadrimestre 2025 all’insegna della stabilità;...

Puma, Anta investe 1,5 miliardi e diventa azionista di maggioranza

Economia

Il colosso cinese degli articoli sportivi fondato 35 anni fa, Anta Sports, diventa l’azionista di...

Ue-India, firmato l'accordo. Von der Leyen: "Facciamo la storia"

Economia

Concluso l’accordo sugli scambi commerciali dopo un ventennio di trattative, tra India e Ue. La...

Nomadi digitali, cosa sapere sul visto e come sta funzionando

Economia

La misura, introdotta il 29 febbraio 2024, prevede un permesso di soggiorno temporaneo per i...

Mutuo prima casa, il 20% dei contratti è garantito dal fondo Consap

Economia

Il Fondo Mutui Prima Casa sta giocando un ruolo importante nel numero dei finanziamenti che...

Economia: I più letti