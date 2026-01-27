I procedimenti avviati dalla Commissione europea formalizzano un dialogo normativo, tra Bruxelles e il colosso di Mountain View, su due aspetti specifici: l'interoperabilità dei sistemi di intelligenza artificiale e l'accesso ai dati del motore di ricerca.

I due procedimenti

Il primo procedimento riguarda l'obbligo di Google di fornire, a titolo gratuito agli sviluppatori terzi, l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software controllate dal suo sistema operativo Android. Il focus è relativo alle componenti utilizzate dai servizi IA di Google, come Gemini. L'obiettivo è quello di garantire che i fornitori terzi abbiano le stesse opportunità di innovare e competere. La Commissione tramite i procedimenti annunciati oggi intende cioè specificare in che modo il colosso californiano dovrebbe concedere ai fornitori terzi di servizi di intelligenza artificiale un accesso parimenti efficace alle stesse componenti di quelle a disposizione dei servizi di Google.

Il secondo procedimento riguarda l'obbligo di Google di concedere ai fornitori terzi di motori di ricerca online l'accesso a condizioni “eque, ragionevoli e non discriminatorie” a tutta quella serie di dati detenuti da Google Search relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione, L'effettiva conformità e l'accesso a una serie sfruttabile di dati consentiranno ai fornitori terzi di motori di ricerca online di ottimizzare i propri servizi e offrire agli utenti alternative reali a Google Search.