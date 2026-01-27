Google, Ue avvia due procedimenti per il rispetto del Dma: focus su AI e accesso ai datiEconomia
La Commissione Europea ha annunciato oggi l'apertura di due distinti procedimenti nei confronti di Google per garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Digital Markets Act (Dma), il regolamento europeo sui mercati digitali entrato in vigore nel 2023 per contrastare gli abusi di posizione dominante prima che si verifichino
I procedimenti avviati dalla Commissione europea formalizzano un dialogo normativo, tra Bruxelles e il colosso di Mountain View, su due aspetti specifici: l'interoperabilità dei sistemi di intelligenza artificiale e l'accesso ai dati del motore di ricerca.
I due procedimenti
Il primo procedimento riguarda l'obbligo di Google di fornire, a titolo gratuito agli sviluppatori terzi, l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software controllate dal suo sistema operativo Android. Il focus è relativo alle componenti utilizzate dai servizi IA di Google, come Gemini. L'obiettivo è quello di garantire che i fornitori terzi abbiano le stesse opportunità di innovare e competere. La Commissione tramite i procedimenti annunciati oggi intende cioè specificare in che modo il colosso californiano dovrebbe concedere ai fornitori terzi di servizi di intelligenza artificiale un accesso parimenti efficace alle stesse componenti di quelle a disposizione dei servizi di Google.
Il secondo procedimento riguarda l'obbligo di Google di concedere ai fornitori terzi di motori di ricerca online l'accesso a condizioni “eque, ragionevoli e non discriminatorie” a tutta quella serie di dati detenuti da Google Search relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione, L'effettiva conformità e l'accesso a una serie sfruttabile di dati consentiranno ai fornitori terzi di motori di ricerca online di ottimizzare i propri servizi e offrire agli utenti alternative reali a Google Search.
L’iter
La Commissione concluderà i procedimenti entro sei mesi da oggi. Entro i prossimi tre mesi invece verranno comunicate a Google le conclusioni preliminari con le indicazioni sulle misure che la Commissione intende imporre a Mountain View per garantire un'osservanza effettiva del Dma.
Cos’è il Digital Markets Act
Il Dma è il regolamento europeo sui mercati digitali entrato in vigore nel 2023 per contrastare gli abusi di posizione dominante prima che si verifichino. Stabilisce una serie di obblighi e divieti, ad esempio una blacklist di pratiche vietate e un’altra lista di pratiche invece obbligatorie. Tra le misure più rilevanti ci sono il divieto di privilegiare i propri servizi a discapito di quelli di terzi, l’obbligo di garantire l’interoperabilità delle piattaforme e restrizioni più severe sull’uso dei dati personali degli utenti. Le violazioni del regolamento possono comportare sanzioni fino al 10% del fatturato globale dell’azienda, con la possibilità di applicare misure correttive più severe in caso di recidiva.