L'accordo tra i partiti italiani per non usare i deepfake contro gli avversari, promossa da Pagella Politica e Facta, e l’utilizzo dei contenuti sintetici in politica negli Stati Uniti e in Asia al centro della puntata di Progress

L’utilizzo dei deepfake e dell’ intelligenza artificiale generativa in politica continua a essere al centro dell’attenzione. Tra coloro che più ne stanno facendo uso in questi mesi c’è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , che sembra aver ormai integrato l’IA nella sua strategia comunicativa sui social newtork. Guardando invece alla Cina, nel Paese la regolamentazione per l’uso dei deepfake in politica è teoricamente vietato ma il governo di Pechino è stato accusato più volte di utilizzare questo strumento per interferire, come nel caso delle elezioni a Taiwan. E ci sono anche altri casi in giro per il mondo.

L’accordo per non usare i deepfake in politica

In Italia, nelle scorse settimane, Pagella Politica e Facta News hanno lanciato un’iniziativa rivolta ai partiti, proponendo di non usare i deepfake - "un video, una foto o un audio che sembra reale, ma che in realtà è stato creato o manipolato con l’intelligenza artificiale "- contro gli avversari. L’intesa è stata firmata da tutte le principali forze parlamentari italiane, tranne la Lega di Matteo Salvini. E se i deepfake sono entrati a far parte della comunicazione politica, quanto sono preparati i cittadini a questo scenario? L’indice di alfabetizzazione mediatica in Europa mostra che l’Italia è solamente al 24esimo posto.

Di questi temi si è parlato a Progress, programma di approfondimento di Sky TG24 condotto da Alberto Giuffrè. Tra gli ospiti della puntata Tommaso Canetta, vicedirettore di Pagella Politica e Facta News, Nicola Bruno, giornalista esperto di cultura digitale, e Andrea Dambrosio, caporedattore di Sky TG24.