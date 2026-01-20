AI Festival 2026 a Milano: date, programma ed eventi

AI Festival 2026 arriva a Milano il 21 e 22 gennaio, con oltre 150 speaker internazionali e più di 115 speech che guideranno due giornate di formazione avanzata sull’intelligenza artificiale. La terza edizione è dedicata al tema "Empowering the Agentic Era"

Arriva a Milano l'AI Festival, uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’intelligenza artificiale applicata che connette l'ecosistema AI italiano con i mercati globali. La terza edizione, che si terrà il 21 e 22 Gennaio all'Università Bocconi, raduna Big Tech, aziende leader, investitori, esperti e startup AI per due giorni focalizzati su nuove connessioni di business e formazione tecnica. L’evento, organizzato da WMF - We Make Future e ideato da Search On Media Group, riunirà esperti ed esperte da tutto il mondo, aziende leader, Big Tech e centri di ricerca internazionali, impegnati nello sviluppo e nell’adozione concreta dell’AI, tra cui ESA – European Space Agency, Microsoft, Lenovo e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

“AI Festival, anche nella sua terza edizione, si configura come un momento strategico per comprendere la trasformazione introdotta dall’Agentic Era. In questa fase, l’intelligenza artificiale diventa un sistema capace di collaborare e prendere decisioni all’interno dei processi umani e organizzativi. Governare questo cambiamento richiede competenze avanzate, visione sistemica e un confronto costante tra industria, società e mercato: l’evento nasce per mettere in relazione questi attori e creare del valore concreto”, afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e WMF – We Make Future.

Il festival è in programma il 21 e 22 gennaio nell’edificio Roentgen dell’Università Bocconi, Main Partner della manifestazione, con il Patrocinio del Comune di Milano e vedrà Dell Technologies e Intel come Main Sponsor. Partner dell’edizione sono anche Cineca, ESA – European Space Agency, ENIA - Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale e YesMilano, brand ufficiale di Milano&Partners che promuove grandi eventi per consolidare il posizionamento internazionale della città catalizzando investimenti e talenti globali.

Tra innovazione, etica e scienza

Talk di visione e applicazioni reali sulla Plenaria, tra innovazione aziendale, etica, scienza e tecnologie emergenti. Il fulcro delle due giornate del Festival sarà la Plenaria, dove esperti ed esperte del panorama internazionale guideranno la riflessione sull’Agentic Era, esplorando l’evoluzione dell’intelligenza

artificiale verso sistemi sempre più autonomi, capaci di interagire con il mondo fisico, prendere decisioni e generare valore reale. Tra i protagonisti anche Daniele Pucci, CEO di Generative Bionics, spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Pucci è tra le figure chiave nel campo della robotica ed embodied AI, alla guida del team che ha sviluppato GENE.01 -l’umanoide che ha aperto il CES 2026- un robot capace di muoversi nel mondo fisico e percepire se stesso grazie all’intelligenza artificiale: un progetto che punta a ridefinire il modo in cui le macchine interagiscono fisicamente con l’ambiente e con le persone. La presenza di Daniele Pucci rafforza il dialogo tra ricerca avanzata, industria e applicazioni reali, portando sul palco di AI Festival una visione concreta di come l’AI agentica e la robotica stiano ridefinendo il rapporto tra intelligenza artificiale e mondo reale.

Gli ospiti italiani e internazionali

Tra i protagonisti del Festival anche figure di rilievo dell’ecosistema italiano e internazionale dell’AI tra cui Chiara Cocchiara, Senior Innovation Officer presso ESA, Marco Fanizzi, Vice President Sales & Managing Director di Dell Technologies Italia, Alessandra Poggiani, General Manager presso Cineca, Arianna Traviglia, Direttrice CCHT di Istituto Italiano di Tecnologia,Daniele Manca, Deputy Editor-in-Chief di Corriere Della Sera in dialogo con Gianmario Verona, Full Professor of Innovation Management dell’Università Bocconi, Davide Dattoli, Founder & Executive Chairman di Talent Garden, Pier Luigi Pisa, giornalista de La Repubblica e Italian Tech, Sasha Luccioni, AI and Climate researcher, Nestor Maslej Research Manager Human-centered AI Stanford University, Rika Nikazawa, Executive Head, Global Strategic Innovation NTT DATA Inc., Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. In programma anche la tavola rotonda sul tema “L' AI e la sfida dimensionale dell'Italia” che vede protagonisti Marco Gay, Executive President di Zest Investments, Giovanni Zazzerini, Secretary General di INSME, Gianluca Galgano, Italy Head of Startup and Venture Capital di EY, Vincenzo Di Nicola, Head of the Artificial Intelligence Fund di CDP Venture Capital e Massimo Calzoni Promotion Manager, Support Services and Coordinator of the Invitalia Startup System di INVITALIA. La conduzione della Plenaria è affidata a Fjona Cakalli, Tech Reporter, Content Creator & Presenter Techprincess.it e Jakidale, Youtuber & Content Creator.