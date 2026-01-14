Wikipedia, l'enciclopedia libera compie 25 anni: la storia

Nata il 15 gennaio 2001 da un'idea di Jimmy Wales e Larry Sanger, l'enciclopedia libera online nacque con l'obiettivo di “celebrare la collaborazione umana al suo meglio". Divenuta negli anni uno strumento di consultazione quotidiano in diversi settori, Wikipedia è aperta al contributo dei volontari e si regge solo sul modello economico delle donazioni degli utenti

Wikipedia compie 25 anni. Nata il 15 gennaio 2001 da un'idea di Jimmy Wales e Larry Sanger, che la lanciarono inizialmente in lingua inglese, l'enciclopedia libera online nacque con l'obiettivo di “celebrare la collaborazione umana al suo meglio". Successivamente, la piattaforma si ampliò mettendo a disposizione numerose versioni in diverse lingue del mondo. Pochi mesi dopo il lancio, l'11 maggio 2001, nacque anche l'edizione italiana. Divenuta negli anni uno strumento di consultazione quotidiano in diversi settori, Wikipedia è aperta al contributo dei volontari e si regge ancora oggi solo sul modello economico delle donazioni degli utenti: niente pubblicità, nessun cookie per rivendere i dati.

La nascita di Wikipedia

Scritta e gestita da una comunità di quasi 260.000 volontari, Wikipedia è tra i dieci siti più visitati al mondo. Attualmente è disponibile in più di 300 lingue, che insieme comprendono oltre 63 milioni di articoli e attirano più di 15 miliardi di visualizzazioni ogni mese. Negli anni, l'enciclopedia online ha preso posizioni per la libertà di rete e su temi come la sorveglianza, la censura e il copyright. In 25 anni di esistenza, inoltre, Wikipedia è cresciuta anche su altri fronti: Wikimedia Commons per i file multimediali, il dizionario Wiktionary, la raccolta di citazioni Wikiquote, Wiki Loves Monuments.

Le controversie e l'arrivo dei chatbot di AI

Negli anni si sono susseguite diverse controversie legate alla piattaforma, per esempio quelle riguardo l'editing delle sue voci che hanno spinto la Wikimedia Foundation a produrre un nuovo codice etico per i contributor. Il principale pericolo per Wikipedia è arrivato recentemente con l'avvento dei chatbot di intelligenza artificiale. Secondo dati dello scorso ottobre dalla Wikimedia Foundation, in un anno si è registrato un calo di circa l'8% delle visualizzazioni di pagina sulla piattaforma. E circa il 65% del traffico più impegnativo per i server dell'organizzazione no-profit proviene ora da bot, alcuni dei quali usano il sito per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Secondo il co-fondatore Jimmy Wales, i contenuti generati dall'uomo come Wikipedia oggi "diventano più importanti che mai".

Il lancio di Grokpedia di Elon Musk

Tra le sfide che Wikipedia ha dovuto affrontare anche il lancio di una piattaforma molto simile da parte di Elon Musk, Grokpedia. Secondo il patron di Tesla e SpaceX, la storica enciclopedia sarebbe “troppo di parte politicamente”. A ottobre è nata quindi Grokipedia, l'enciclopedia di Musk alimentata dall'IA che ha annunciato di aver raggiunto l'86% di Wikipedia in inglese per numero di articoli e ha superato i 6,09 milioni di articoli con oltre 128.137 modifiche approvate da Grok. A differenza di Wikipedia, infatti, su Grokipedia i contenuti sono verificati dal chatbot di Musk. "Wikipedia continuerà a sforzarsi di essere neutrale e di alta qualità", ha rimarcato Jimmy Wales.