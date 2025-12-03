Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

YouTube Recap, arriva la classifica dei video più visti dell'anno in stile Spotify Wrapped

Tecnologia
©IPA/Fotogramma

Google introduce il primo Recap di YouTube, il riepilogo annuale delle abitudini di visione già sperimentato con YouTube Music. Mostrerà i video più seguiti, gli interessi dell’utente nel 2025, i canali preferiti e, se usato anche per la musica, artisti e brani ascoltati. Il Recap genera fino a 12 card personalizzate da condividere sui social 

ascolta articolo

Spotify ha abituato gli utenti ai riepiloghi di fine anno con il Wrapped, la sintesi delle proprie abitudini di ascolto pensata anche per la condivisione sui social. Google sta seguendo la stessa strada: dopo i riassunti annuali su YouTube Music, arriva ora il primo Recap dedicato a YouTube, che offrirà una panoramica personalizzata sull’utilizzo della piattaforma nel 2025.

Come funziona il primo Recap di YouTube 2025

 

Il Recap di YouTube segue la logica dei riepiloghi già presenti su YouTube Music e Spotify. Nel caso della musica vengono analizzati brani, generi, podcast e minuti di ascolto, mentre su YouTube l’attenzione è rivolta ai video più visti.
Il riepilogo presenta quindi gli interessi principali dell’utente nel 2025, i contenuti seguiti, gli approfondimenti ricercati, i canali preferiti e l’evoluzione delle abitudini di visione. Per chi utilizza YouTube anche per la musica, vengono mostrati artisti, brani, generi e podcast ascoltati. È inoltre prevista una card che associa l’utente a una “personalità YouTube” basata sul tipo di utilizzo della piattaforma. In totale, si possono ottenere fino a 12 card personalizzate, condivisibili anche sui social.

 

Quando sarà disponibile e come accedere al Recap

 

Il Recap di YouTube è già stato rilasciato negli Stati Uniti e dovrebbe esteso a livello globale entro la fine della settimana, Italia compresa. Per visualizzarlo basterà accedere alla homepage di YouTube dopo il login oppure aprire la scheda “Tu”, sia da app che da desktop.

Leggi anche

Youtube, accordo con Trump: 24,5 milioni di dollari per chiudere causa
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/10
Musica

Natale, i brani con il maggior numero di streaming su Spotify

La piattaforma di streaming ha condiviso la classifica dei cinque brani natalizi con più riproduzioni, presenti 'All I Want For Christmas Is You' di Mariah Carey, 'Santa Tell Me' di Ariana Grande e 'Last Christmas' degli Wham!

Vai alla Fotogallery

Tecnologia: Ultime notizie

YouTube Recap, arriva la classifica dei video più visti dell'anno

Tecnologia

Google introduce il primo Recap di YouTube, il riepilogo annuale delle abitudini di visione già...

Spotify Wrapped 2025 è ora disponibile, cosa sapere e come vederlo

Tecnologia

Disponibile all'interno dell'app di streaming musicale, già a partire dalla giornata di oggi, si...

OnePlus 15, prestazioni al top e autonomia (quasi) infinita

Massimo Gucciardi

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: il Wi-Fi che esce di casa

NOW

Con il nuovo FRITZ!Repeater 1610 Outdoor il marchio tedesco porta la qualità del suo Wi-Fi anche...

ChatGpt, arriva la pubblicità nelle risposte dell'IA

Tecnologia

Le scoperte fatte dagli sviluppatori che hanno analizzato il codice sorgente rivelano...

Tecnologia: I più letti