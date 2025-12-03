YouTube Recap, arriva la classifica dei video più visti dell'anno

Google introduce il primo Recap di YouTube, il riepilogo annuale delle abitudini di visione già sperimentato con YouTube Music. Mostrerà i video più seguiti, gli interessi dell’utente nel 2025, i canali preferiti e, se usato anche per la musica, artisti e brani ascoltati. Il Recap genera fino a 12 card personalizzate da condividere sui social

Spotify ha abituato gli utenti ai riepiloghi di fine anno con il Wrapped, la sintesi delle proprie abitudini di ascolto pensata anche per la condivisione sui social. Google sta seguendo la stessa strada: dopo i riassunti annuali su YouTube Music, arriva ora il primo Recap dedicato a YouTube, che offrirà una panoramica personalizzata sull’utilizzo della piattaforma nel 2025.

Come funziona il primo Recap di YouTube 2025



Il Recap di YouTube segue la logica dei riepiloghi già presenti su YouTube Music e Spotify. Nel caso della musica vengono analizzati brani, generi, podcast e minuti di ascolto, mentre su YouTube l’attenzione è rivolta ai video più visti.

Il riepilogo presenta quindi gli interessi principali dell’utente nel 2025, i contenuti seguiti, gli approfondimenti ricercati, i canali preferiti e l’evoluzione delle abitudini di visione. Per chi utilizza YouTube anche per la musica, vengono mostrati artisti, brani, generi e podcast ascoltati. È inoltre prevista una card che associa l’utente a una “personalità YouTube” basata sul tipo di utilizzo della piattaforma. In totale, si possono ottenere fino a 12 card personalizzate, condivisibili anche sui social.



Quando sarà disponibile e come accedere al Recap



Il Recap di YouTube è già stato rilasciato negli Stati Uniti e dovrebbe esteso a livello globale entro la fine della settimana, Italia compresa. Per visualizzarlo basterà accedere alla homepage di YouTube dopo il login oppure aprire la scheda “Tu”, sia da app che da desktop.