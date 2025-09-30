Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Youtube, accordo con Trump: 24,5 milioni di euro per chiudere causa

Mondo
©Getty

Il contenzioso era stato avviato dal presidente americano dopo il ban del suo account nel 2021, in seguito all'assalto al Campidoglio

ascolta articolo

YouTube ha annunciato un accordo da oltre 24 milioni di dollari per mettere fine alla causa avviata dal presidente americano Donald Trump dopo il ban del suo account nel 2021, in seguito all'assalto al Campidoglio. La piattaforma aveva motivato la sospensione con "preoccupazioni sul potenziale continuo di violenza", per poi riattivare il canale nel 2023. Con quest'accordo, YouTube diventa l'ultima delle grandi aziende tecnologiche a chiudere un contenzioso con Trump: Meta aveva già versato 25 milioni, mentre Twitter (oggi X) circa 10 milioni. 

Secondo i documenti di transazione, 22 milioni della somma saranno destinati alla costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca, capace di ospitare 900 persone e dal costo stimato di 200 milioni di dollari. I restanti 2,5 milioni andranno ad altri querelanti, tra cui l’American Conservative Union. L’accordo si inserisce in una serie di intese economiche che Trump ha raggiunto nell’ultimo anno anche con grandi media, tra cui Paramount e Disney, mentre restano aperte altre cause contro testate come The Wall Street Journal e The New York Times. 

Mondo: Ultime notizie

Indonesia, crolla scuola a Giava: 3 morti e 38 intrappolati

Mondo

Un edificio scolastico islamico è crollato lunedì sera a Sidoarjo, nella Giava orientale. I...

Netanyahu: "Con Trump non ho accettato Stato palestinese". Hamas frena

live Mondo

Ostaggi liberi in 72 ore insieme a 250 prigionieri palestinesi, governo provvisorio per Gaza...

Ue-Nato: “Ucraina prima linea di difesa, aumentare aiuti”. LIVE

live Mondo

"Serve una risposta forte alle incursioni dei droni russi”, ha dichiarato Ursula von der Leyen in...

Flotilla, prosegue missione verso Gaza: mercoledì in zona a rischio

Mondo

Le barche si stanno avvicinando alla "zona di intercettazione", che prevedono di raggiungere...

Youtube, accordo con Trump: 24,5 milioni di euro per chiudere causa

Mondo

Il contenzioso era stato avviato dal presidente americano dopo il ban del suo account nel 2021,...

Mondo: I più letti