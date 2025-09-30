Youtube, accordo con Trump: 24,5 milioni di euro per chiudere causa

YouTube ha annunciato un accordo da oltre 24 milioni di dollari per mettere fine alla causa avviata dal presidente americano Donald Trump dopo il ban del suo account nel 2021, in seguito all'assalto al Campidoglio. La piattaforma aveva motivato la sospensione con "preoccupazioni sul potenziale continuo di violenza", per poi riattivare il canale nel 2023. Con quest'accordo, YouTube diventa l'ultima delle grandi aziende tecnologiche a chiudere un contenzioso con Trump: Meta aveva già versato 25 milioni, mentre Twitter (oggi X) circa 10 milioni.

Secondo i documenti di transazione, 22 milioni della somma saranno destinati alla costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca, capace di ospitare 900 persone e dal costo stimato di 200 milioni di dollari. I restanti 2,5 milioni andranno ad altri querelanti, tra cui l’American Conservative Union. L’accordo si inserisce in una serie di intese economiche che Trump ha raggiunto nell’ultimo anno anche con grandi media, tra cui Paramount e Disney, mentre restano aperte altre cause contro testate come The Wall Street Journal e The New York Times.