Diminuisce l’uso dei social network in Italia: crolla X, tiene TikTok. Tutti i datiTecnologia
Introduzione
Sembra esserci una novità per quanto riguarda i social network, quantomeno per quanto riguarda l’Italia. Secondo l’analisi condotta dall'esperto di digitale Vincenzo Cosenza, con i dati del sistema di rilevazione Audicom-Audiweb, il mercato dei social avrebbe infatti raggiunto una fase di saturazione: X, la piattaforma di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, sta crollando, mentre Instagram mostra segni di affaticamento. Diversa invece la situazione di TikTok, che sembra tenere soprattutto grazie al tempo speso dagli utenti. Uno scenario in evoluzione insomma, e che nei prossimi mesi potrebbe ulteriormente cambiare con l'ingresso dell'intelligenza artificiale.
Quello che devi sapere
Calano gli utenti complessivi dei social
Guardando ai dati, secondo Vincenzo Cosenza “c’è una inedita contrazione nell'uso di alcuni social che inizia nel 2024 e prosegue nei primi mesi del 2025”. Nel dettaglio “tra gennaio-settembre 2024 e 2025 c'è una perdita dello 0,16% degli utenti complessivi e un riequilibrio dei flussi tra le piattaforme”.
Leggi anche: Ai TikTok Awards 2025 vince chi racconta meglio la vita di tutti i giorni
I numeri del crollo di X
Ma quali sono le piattaforme maggiormente in difficoltà? Il crollo più netto è quello fatto registrare da X, così ribattezzato da Elon Musk dopo averlo acquistato nell'ottobre 2022: il social adesso si posiziona settimo tra quelli più usati in Italia, e ha subito un calo del 12,8% tra il 2023 e il 2024. Lo scenario è ancora più cupo se si guarda agli ultimi mesi del 2025, dove ha totalizzato un -27,6% pari ad un'emorragia di 4,4 milioni di utenti. Inoltre a calare è anche il tempo speso su X, che è crollato del 30%.
Da Twitch a Reddit, cosa sta cambiando
Non è però solamente X a essere in sofferenza: il tempo speso online infatti sta calando anche su altri social, e l’anali segnala le performance negative di Twitch (-35%), Snapchat (-4,4%) e Tumblr (-40%). Osservando invece le piattaforma più piccole, risulta essere in crescita Threads: il social di Meta nato come risposta a X a settembre 2025 aveva sei milioni di utenti, in crescita del 31,6% sui primi nove mesi 2024. Capitolo Reddit: questo social risulta essere "la piattaforma che sta crescendo di più”, +46% nel 2024 e +81% nel 2025.
Quali sono i social più usati in Italia
Passando invece ad analizzare la classifica della piattaforme più usate dagli italiani, al primo posto risulta esserci YouTube: ha infatti una audience di 37,1 milioni di persone, in aumento dello 0,5% sul 2023, ma è in calo dell'1% se si confrontano i primi nove mesi del 2024 e del 2025. A poca distanza si piazza Facebook, che fa registrare una media mensile di circa 35,8 milioni di utilizzatori: il calo nei primi 9 mesi 2025 è di 1 milione di utenti (-2,9%), ma resta il social dove gli italiani trascorrono più tempo (in media 13 ore e 29 minuti al mese per persona). Sul podio infine c'è Instagram, che ha quasi 32,9 milioni di utenti ma con un decremento di 1,9 punti nel 2025 sempre rispetto ai primi nove mesi del 2024: questo social viene usato per 8 ore e 52 minuti al mese.
Le performance di TikTok e Telegram
Guardando poi ai piedi del podio, al quarto posto c’è TikTok: la piattaforma risulta avere un'audience di 22,4 milioni di utenti, in crescita dal 2023 al 2024 ma in calo negli ultimi nove mesi dello 0,6%. E da gennaio a settembre del 2024 e del 2025 cresce del 27% riguardo il tempo speso dagli utenti. Sale poi al quinto posto Telegram, che conta 16,5 milioni di utilizzatori: anche in questo caso si registra una crescita dell’1,2% sul 2023, ma un calo dell'1,5% negli ultimi mesi.
Il caso di LinkedIn
Infine, nell’analisi ci sono anche i dati relativi a LinkedIn: il social network dedicato al mondo del lavoro risulta avere circa 15 milioni di utenti al mese, e fa registrare "un calo continuo, prima del 13% e ora del 7,7%" con anche "un gran problema di coinvolgimento" degli utenti, che passano online circa 15 minuti al mese.
Il possibile impatto dell’intelligenza artificiale
L’autore dell’analisi, Vincenzo Cosenza, ha concluso dicendo: “Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi quando i social subiranno una trasformazione dovuta all'ingresso massiccio di contenuti prodotti con l'intelligenza artificiale e, in alcuni casi, anche di chatbot che dovrebbero stimolare l'engagement. In questo ambito Meta sta già dando agli utenti la possibilità di creare e dialogare con chatbot e X sta integrando Grok tra le sue funzioni. Sono esperimenti, destinati ad essere potenziati. Mi aspetto qualche mossa più decisa da TikTok, visto che la società madre ByteDance sta investendo massicciamente nello sviluppo di modelli generativi".
Leggi anche: OpenAI e la violazione su Mixpanel: esposti i dati degli utenti API. Cosa è successo