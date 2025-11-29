Ai TikTok Awards 2025 vince chi racconta meglio la vita quotidiana

Con oltre 2.6 milioni di voti, gli utenti hanno scelto i 10 migliori creator dell’anno. Spettacolo, beauty, moda ma anche sport, cibo e divulgazione: le categorie rispecchiano i contenuti che gli utenti trovano ogni giorno nei “Per te”, i premi, presentati da NOW, vanno a chi ha saputo raccontare con maggiore autenticità ciò che più ama della propria vita quotidiana

Sono una sorta di Oscar ma dedicati ai migliori creatori di contenuti di TikTok. Dalla cucina al cinema, dal backstage alla corsia di ospedale, la seconda edizione italiana dei TikTok Awards racconta che ogni gesto può diventare storia, ogni mestiere scena, ogni giorno palcoscenico. La piattaforma premia non solo l’originalità dei contenuti, ma anche la capacità di raccontare in modo autentico e spontaneo aspetti della vita quotidiana, premiando non tanto chi ha saputo stendere la migliore sceneggiatura ma chi ha sperimentato nuovi modi di incuriosire la community, ispirando e intrattenendo.

Come sono stati assegnati i premi

Dieci le categorie in gara: Creator, Film&TV, Sport, Storyteller, Voice for change, Food, Fashion & Beauty, Education, Creator LIVE e Video dell'anno. Sei i candidati per ciascuna categoria che si sono distinti in piattaforma per creatività e talento e che sono stati votati dagli utenti tramite uno spazio in app dedicato alla votazione. Con oltre 2.6 milioni di voti, la community ha incoronato i creator che si sono distinti in ciascuna categoria.

Chi ha vinto i TikTok Awards 2025

Chi pensa che TikTok sia la piattaforma della Gen Z e Gen Alpha è stato smentito dalla Creator dell’anno: Silvana Bini, conosciuta dalla community come Nonna Silvi, è l’ottantatreenne toscana che ha conquistato l’algoritmo con le specialità del suo forno e i consigli culinari della tradizione. Secondo TikTok, Nonna Silvi “Sa innovarsi e affidarsi ai giovani – a partire dal nipote che la segue dietro le quinte – trasformando una storia familiare in un simbolo di continuità. La sua forza? Schiettezza, energia e la capacità di portare in video i piatti della tradizione con la naturalezza di chi li prepara da una vita”.

“Quando ho iniziato a mettere le mani in pasta da ragazza non avrei mai immaginato che un giorno il mio modo di cucinare, il mio amore per le cose fatte con calma e con il cuore, potesse arrivare così lontano. Questo premio per me non è solo un riconoscimento: è una carezza che mi dice che la semplicità ha ancora valore” ha commentato Nonnna Silvi.

Tra i premiati c’è anche Solange Fugger, medico d'urgenza e primaria di un pronto soccorso a Roma, la più giovane d’Italia a ricoprire questo ruolo. Attraverso il suo profilo @minerva.salute racconta il dietro le quinte del suo lavoro, oltre a proporre contenuti divulgativi con semplicità e chiarezza. “Guardarla è come seguire una puntata di Grey’s Anatomy girata nella vita reale” si legge nelle motivazioni del premio. Fugger, infatti, ha vinto il titolo di Education creator dell'anno, presentato da CUPRA. Una categoria che dimostra come i contenuti a scopo divulgativo stiano diventando sempre più rilevanti e seguiti sulla piattaforma.

Non solo creator, una categoria premia anche il video dell’anno: lo Steve’s Lava Chicken, nato su Minecraft, e trasformato da Alessandro Granatelli e Pau Nicolò (@2men1kitchen) in un contenuto virale in cui viene cucinato un pollo che sembra appena uscito dal mondo a blocchetti del videogioco.