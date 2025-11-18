La TikTokizzazione delle elezioni regionali

Un primo assaggio lo abbiamo avuto con le Politiche del 2022 ma ora il fenomeno ha preso il sopravvento. A confermalo un censimento effettuato dagli studenti della cattedra di Theories of War and International Security dell’Università degli Studi di Salerno. L'exploit non riguarda solo l'apertura degli account dei candidati, ma più in generale la crescita dei contenuti politici sulle piattaforme social