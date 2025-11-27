Bologna Tech Week 2025: programma, date ed eventi

Dal 28 Novembre al 5 Dicembre, la manifestazione offrirà un palcoscenico per discutere e approfondire tematiche come l'Intelligenza Artificiale e e le tecnologie digitali, coinvolgendo professionisti, cittadini, studenti, aziende e startup
La Bologna Tech Week torna con la sua terza edizione: dal 28 novembre al 5 dicembre 2025 la città emiliana potrà partecipare a un fitto calendario di appuntamenti dedicati all’innovazione e al futuro. Dopo la scorsa edizione, che ha visto oltre 40 eventi, Bologna si trasformerà di nuovo in un punto di riferimento per l’ecosistema tech nazionale e internazionale. La manifestazione dedicata alla tecnologia offrirà un palcoscenico unico per discutere e approfondire tematiche chiave come l'Intelligenza Artificiale e le tecnologie Digitali, Automotive, Turismo e Food, coinvolgendo professionisti, cittadini, studenti, aziende e startup in un’esperienza immersiva nel cuore pulsante dell’innovazione. "La città al centro del futuro" è il tema di questa terza edizione.
GLI APPUNTAMENTI
- Prompt a regole d'impresa
AI, compliance, creatività
1 DICEMBRE | The Social Hub. WORKSHOP GRATUITO con iscrizione
- Talks3
2 DICEMBRE | DumBO. GRATUITO su iscrizione
- BIS_U35 MeetUp!
2 DICEMBRE | DumBO. GRATUITO con iscrizione
- AI e Analisi di mercato per Startup
2 DICEMBRE | Le Serre di ART-ER. GRATUITO
- Come potenziare la propria capacità di apprendimento per un mondo con sempre più informazioni
2 DICEMBRE | Ufficio Genio. GRATUITO con iscrizione
- Social Media Strategies
2-3 DICEMBRE | DumBO. A PAGAMENTO
- Bologna Tech Night
3 DICEMBRE | The Social HUB. Su prenotazione
- Prompt’n’Play (Dialoga con l'AI generativa giocando, sul serio!)
4 DICEMBRE | MUG, Magazzini Creativi. WORKSHOP GRATUITO
- Digital Marketing Meetup
powered by Sistrix
4 DICEMBRE | Search On Studios. SU PRENOTAZIONE
- Search Tech
4-5 DICEMBRE | Centro San Domenico. A PAGAMENTO