Bologna Tech Week 2025: programma, date ed eventi

Dal 28 Novembre al 5 Dicembre, la manifestazione offrirà un palcoscenico per discutere e approfondire tematiche come l'Intelligenza Artificiale e e le tecnologie digitali, coinvolgendo professionisti, cittadini, studenti, aziende e startup

La Bologna Tech Week torna con la sua terza edizione: dal 28 novembre al 5 dicembre 2025 la città emiliana potrà partecipare a un fitto calendario di appuntamenti dedicati all’innovazione e al futuro. Dopo la scorsa edizione, che ha visto oltre 40 eventi, Bologna si trasformerà di nuovo in un punto di riferimento per l’ecosistema tech nazionale e internazionale. La manifestazione dedicata alla tecnologia offrirà un palcoscenico unico per discutere e approfondire tematiche chiave come l'Intelligenza Artificiale e le tecnologie Digitali, Automotive, Turismo e Food, coinvolgendo professionisti, cittadini, studenti, aziende e startup in un’esperienza immersiva nel cuore pulsante dell’innovazione. "La città al centro del futuro" è il tema di questa terza edizione.

  • Prompt a regole d'impresa
    AI, compliance, creatività

1 DICEMBRE | The Social Hub. WORKSHOP GRATUITO con iscrizione

  • Talks3

2 DICEMBRE | DumBO. GRATUITO su iscrizione

  • BIS_U35 MeetUp!

2 DICEMBRE | DumBO. GRATUITO con iscrizione

  • AI e Analisi di mercato per Startup

2 DICEMBRE | Le Serre di ART-ER. GRATUITO

  • Come potenziare la propria capacità di apprendimento per un mondo con sempre più informazioni

2 DICEMBRE | Ufficio Genio. GRATUITO con iscrizione

  • Social Media Strategies

2-3 DICEMBRE | DumBO. A PAGAMENTO

  • Bologna Tech Night

3 DICEMBRE | The Social HUB. Su prenotazione

  • Prompt’n’Play (Dialoga con l'AI generativa giocando, sul serio!)

4 DICEMBRE | MUG, Magazzini Creativi. WORKSHOP GRATUITO

  • Digital Marketing Meetup
    powered by Sistrix

4 DICEMBRE | Search On Studios. SU PRENOTAZIONE

  • Search Tech

4-5 DICEMBRE | Centro San Domenico. A PAGAMENTO

 

