Bologna Tech Week 2025: programma, date ed eventi

La Bologna Tech Week torna con la sua terza edizione: dal 28 novembre al 5 dicembre 2025 la città emiliana potrà partecipare a un fitto calendario di appuntamenti dedicati all’innovazione e al futuro. Dopo la scorsa edizione, che ha visto oltre 40 eventi, Bologna si trasformerà di nuovo in un punto di riferimento per l’ecosistema tech nazionale e internazionale. La manifestazione dedicata alla tecnologia offrirà un palcoscenico unico per discutere e approfondire tematiche chiave come l'Intelligenza Artificiale e le tecnologie Digitali, Automotive, Turismo e Food, coinvolgendo professionisti, cittadini, studenti, aziende e startup in un’esperienza immersiva nel cuore pulsante dell’innovazione. "La città al centro del futuro" è il tema di questa terza edizione.