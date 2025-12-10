Cookidoo Assistant: l’I.A. di Vorwerk entra in cucina

Vorwerk introduce Cookidoo Assistant, la prima funzionalità di intelligenza artificiale completamente integrata nell’ecosistema Bimby. Disponibile inizialmente in accesso anticipato per incaricati alla vendita selezionati, l’assistente AI promette di rivoluzionare la ricerca, l’organizzazione e la personalizzazione delle ricette, rendendo la cucina quotidiana più intuitiva, ispirata e sostenibile.

Vorwerk inaugura una nuova era: l’AI arriva su Bimby TM7

Vorwerk compie un passo decisivo nell’evoluzione del suo ecosistema digitale introducendo Cookidoo Assistant, la prima funzionalità di intelligenza artificiale integrata all’interno della piattaforma Cookidoo, che oggi conta oltre 100.000 ricette guidate. L’azienda avvia così una fase di accesso anticipato dedicata a un gruppo selezionato di incaricati alla vendita Bimby, che potranno sperimentare in anteprima le potenzialità del nuovo assistente.

Un sous-chef digitale che amplifica il talento umano

Cookidoo Assistant nasce per affiancare gli utenti nella gestione quotidiana della cucina, senza sostituire la creatività personale. Grazie alle sue capacità di comprensione naturale del linguaggio, l’assistente AI aiuta a trovare ricette, confrontarle, organizzarle e adattarle alle esigenze del momento. Dalla scelta di cosa cucinare con gli ingredienti disponibili alla riduzione degli sprechi, fino alla pianificazione dei pasti, l’assistente si comporta come un vero sous-chef intelligente, rendendo più fluido il passaggio da Cookidoo a “Cookidone”.

Un progetto costruito insieme alla community

La fase di lancio coinvolge direttamente gli incaricati alla vendita, cuore del modello di vendita diretta Vorwerk e osservatori privilegiati delle abitudini culinarie dei clienti. Saranno loro a testare l’assistente nelle dimostrazioni, fornendo feedback preziosi per perfezionare l’integrazione della nuova tecnologia.

Verso un rilascio internazionale, con l’Italia in prima linea

Dopo la fase di validazione sul campo, Vorwerk valuterà i prossimi passi per un rilascio più ampio. Cookidoo Assistant sarà testato in Italia e in altri sei Paesi europei, prima di un’estensione globale. Nel mercato italiano, l’acquisto del nuovo Bimby TM7 include 12 mesi di accesso a Cookidoo, permettendo ai clienti di scoprire fin da subito il potenziale della piattaforma e della sua nuova componente AI.