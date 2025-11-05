Nintendo Switch 2, riviste al rialzo le previsioni di vendita

Offerte Sky
Nintendo Switch 2, riviste al rialzo previsioni vendita: 19 milioni di unità entro marzo

Tecnologia
©Getty

Il colosso giapponese dei videogiochi Nintendo ha rivisto al rialzo martedì le proprie previsioni finanziarie e gli obiettivi di vendita della Switch 2 per l'esercizio 2025/26, puntando ora a vendere 19 milioni di console entro la fine di marzo prossimo

Il gigante giapponese dei videogiochi Nintendo ha rivisto al rialzo le sue previsioni finanziarie e gli obiettivi di vendita della Switch 2 per l'anno fiscale 2025-26, sperando ora di vendere 19 milioni di console entro la fine di marzo prossimo. Nintendo prevede un utile netto di 350 miliardi di yen (2 miliardi di euro) per l'anno fiscale, contro i 300 miliardi di yen previsti finora, il che rappresenterebbe un aumento del 25% su base annua.

Successo oltre le aspettative della console Switch 2

Il successo oltre le attese per la nuova console Switch 2, introdotta sul mercato all'inizio dell'anno, consente alla Nintendo rivedere al rialzo di oltre il 25% le previsioni sui profitti per l'esercizio fiscale che si conclude a marzo. Nello specifico l'aggiornamento per l'utile netto si assesta a 350 miliardi di yen (circa 1,98 miliardi di euro), rispetto ai precedenti 300 miliardi, mentre il margine operativo ha visto un miglioramento a 370 miliardi di yen, da 320 miliardi. 

Approfondimento

La rivoluzione di Pokémon Z-A ora su Nintendo Switch e Switch 2

Il fatturato è più che raddoppiato

Buone notizie anche per le stime di fatturato, che salgono a 2.250 miliardi di yen, rispetto ai 1.900 miliardi previsti in precedenza. Nel primo semestre l'utile netto è schizzato a quasi 200 miliardi di yen, con un balzo dell'83,% su base annua; l'utile operativo è cresciuto del 19,5%, attestandosi a 145  miliardi, mentre il fatturato è più che raddoppiato, raggiungendo i 1.100 miliardi di yen contro i 523 miliardi dell'anno scorso nello stesso periodo di riferimento. Il successo della Switch 2 e il rinnovato appeal della piattaforma di videogiochi, in particolare in Nord America ed Europa, dicono gli analisti, permette così a Nintendo di riguadagnare slancio in un mercato dei videogiochi altrimenti segnato da un livello di saturazione.

Approfondimento

Nintendo lancia Super Mario Bros nel 1985: la storia del gioco

