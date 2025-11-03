Apple, oggi il rilascio dell'aggiornamento iOS 26.1: tutte le novità

Oltre ad un'estetica più fluida e raffinata, tra le principali novità: traduzione in tempo reale per Messaggi, Face Time e Telefono, personalizzazione delle chat, migliorie nel sistema di sicurezza. Risolti con l'ultima versione tutti i problemi rilevati nelle precedenti quattro versioni beta
Dopo il beta testing, il nuovo aggiornamento di Apple iOS 26.1 sarà disponibile da questa sera. Non mancano le novità, soprattutto nella veste grafica e per quanto concerne la sicurezza. La big tech ha fatto sapere che non sarà introdotta fino al prossimo anno la nuova versione di Siri su Apple Intelligence.
La versione ufficiale dell'ultimo aggiornamento tagato Apple
Dal lancio della prima versione beta il 22 settembre, ci sono stati diversi perfezionamenti, tra cui: nuove funzioni in app di sitema, aggiornamenti di rifinitura sostanziosi, ulteriore personalizzazione visiva del sistema alle opzioni di accessibilità. Fluido, estetico e pulito, il nuovo Liquid Glass "aggiunge espressività al design della schermata di blocco, della Home, del Centro di Controllo, delle app e di molto altro" si legge in una nota della Apple. Oltre all'estetica, tra le novità: traduzione in tempo reale per Messaggi, Face Time e Telefono, personalizzazione delle chat, tapbackee attività in tempo reale su CarPlay.
