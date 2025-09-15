Quando esce iOS 26: la data e tutte le novità dell'aggiornamento

Il nuovo aggiornamento targato Apple, l'iOS26, sarà disponibile in italia dalle 19:00 di oggi, lunedì 15 settembre. Tra le principali novità: una grafica pensata per essere più fluida e pulita, nuovi sistemi di controllo per i genitori, maggiore integrazione dell'Apple Intelligence, traduzioni linguistiche più accurate e aggiornamenti per Apple Pay, Music, Wallet e Maps.

Le principali novità di iOS26

"L'aspetto cambia, la magia aumenta". Il nuovo slogan targato Apple, che si legge sulla pagina web ufficiale del colosso della Silicon Valley, preannuncia grandi cambiamenti. Da oggi, lunedì 15 settembre, a partire dalle 19:00 ora italiana, sarà disponibile il nuovo aggiornamento iOS 26. Trepidante attesa per il nuovo design, annunciato in occasione della presentazione dell'iPhone 17. Fluido, estetico e pulito, il nuovo Liquid Glass "aggiunge espressività al design della schermata di blocco, della Home, del Centro di Controllo, delle app e di molto altro" si legge. Oltre all'estetica, tra le novità: traduzione in tempo reale per Messaggi, Face Time e Telefono, personalizzazione delle chat, tapbackee attività in tempo reale su CarPlay. Apple Intelligence sarà integrata in maniera più capillare per aiutare l'utente a comunicare in lingue diverse, creare immagini personalizzate e in 3D e aumentare l'efficacia dei comandi rapidi. Con il nuovo aggiornamento sarà anche possibile impostare filtri anti-spam per le telefonate e sfruttare funzioni innovative che aiuteranno l'utente ad esplorare il mondo senza mai smettere di tutelare la sua privacy. Novità anche per le famiglie: "I genitori potranno infatti trasferire più facilmente i figli sugli account per minori per tenerli al sicuro grazie a un’ampia gamma di controlli parentali dedicati" si legge sul sito web. Apple Music con iOS26 guadagnerà la possibilità di tradurre i testi dei brani, Apple Maps sarà in grado di ricordare i luoghi abituali, Wallet potrà monitorare i voli dalle carte di imbarco e Pay traccerà ordini e pacchi in arrivo. Infine, tra i cambiamenti principali, l'estensione di Visual Intelligence permetterà all'utente di effettuare ricerche specifiche su foto o porzioni precise di esse trovate online.