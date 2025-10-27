Offerte Sky
Iliad down, la rete telefonica non funziona: cosa sta succedendo

Al momento non è ancora chiara l’origine dei disservizi,  l’azienda non ha rilasciato alcuna comunicazione, sta di fatto che in un'ora oggi dalle 13 alle 14 oltre 10 mila utenti hanno avuto problemi di connessione e di rete telefonica

Come segnalato da oltre 10 mila utenti su DownDetector, il sito che raccoglie le informazioni sullo stato e rileva i problemi delle reti telefoniche nel nostro paese, la rete dell'operatore Iliad dalle ore 13 circa sta dando problemi di connessione. A molti utenti risulta impossibile sia fare telefonate, sia utilizzare la rete dati. Dalle 14 il servizio Iliad, in base alle segnalazioni, ha cominciato lentamente a tornare alla normalità.

Non è chiara l'origine dei disservizi

Al momento, non è ancora chiara l’origine dei disservizi  che sta interessando tutta l’Italia e l’azienda Iliad non ha rilasciato alcuna comunicazione per chiarire i motivi del malfunzionamento o indicare i tempi previsti per il ripristino completo dei servizi. I problemi riguardano principalmente i servizi legati alla connessione a Internet. In particolare, circa il 70% delle segnalazioni riportate su Downdetector riguarda l’accesso a Internet tramite rete mobile. Diverse segnalazioni di malfunzionamenti anche su altri servizi della compagnia.

Vodafone Down, problemi a Internet e rete telefonica

Iliad down, la rete telefonica non funziona: cosa sta succedendo

Al momento non è ancora chiara l’origine dei disservizi,  l’azienda non ha rilasciato alcuna...

