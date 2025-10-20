WhatsApp, in arrivo misura anti-spam per limitare numero di messaggi

Introduzione
L'app di messaggistica sta testando una nuova funzione per limitare il numero di messaggi che utenti privati e aziende possono inviare a persone sconosciute, senza ricevere risposta. Il cambiamento è stato pensato dopo che lo spam ha iniziato, sempre più, a compromettere l'uso delle chat. In molti utenti ultimamente hanno constatato un aumento significativo dei messaggi ricevuti da account business o da contatti comunque sconosciuti (spesso anche con scopi di truffa).
WhatsApp quindi ha deciso di agire. E si parla dell'introduzione di un limite mensile di messaggi da inviare prima che scatti il "blocco". A essere conteggiati non saranno tutti i messaggi inviati, ma solo quelli verso sconosciuti a cui non si riceve risposta. Mancano ancora i dettagli, ma è un primo passo
Quello che devi sapere
Il limite ai messaggi
WhatsApp non ha ancora chiarito quale sarà il limite numerico esatto di messaggi prima che scatti il blocco. Secondo quanto emerso fino ad ora, comunque, prima che un utente raggiunga il limite, WhatsApp invierà un avviso in cui sarà visibile il conteggio. E se quell'utente dovesse andare oltre la soglia stabilita, allora verrà bloccato e non potrà più inviare alcun messaggio.
La sperimentazione
Secondo quanto riferito da Meta a TechCrunch, verranno fatti vari testi in "diversi Paesi” già a partire dalle "prossime settimane". E, sempre come riportato da TechCrunch, "tutti i messaggi inviati da utenti e aziende ad altri utenti verranno conteggiati nel nuovo limite mensile, a meno che non ricevano una risposta. Ad esempio: se incontri qualcuno a una conferenza e invii tre messaggi, questi verranno conteggiati nel limite". C’è però anche da specificare che Meta ha precisato "che gli utenti medi di solito non raggiungono il limite e la loro esperienza di messaggistica non ne risente. Al contrario, i controlli sono progettati per essere efficaci contro persone e aziende che inviano messaggi a raffica e spam”.
Le azioni già intraprese da WhatsApp
Nell'ultimo anno, WhatsApp ha cercato di arginare alcuni di questi comportamenti spam attraverso strumenti e misure di sicurezza. Nel luglio 2024, ad esempio, l’azienda ha iniziato a testare limiti al numero di messaggi di marketing che un'azienda può inviare alle persone in un mese. Sempre nel 2024, ha iniziato a proporre un'opzione per consentire agli utenti di annullare l'iscrizione ai messaggi di marketing delle aziende. In questo modo, possono ricevere aggiornamenti o ricevere supporto da un'azienda senza essere spammati.
All'inizio di quest'anno, poi, WhatsApp ha iniziato a sperimentare, imponendo un limite al numero di messaggi broadcast che utenti e aziende possono inviare ad altri. L'azienda ha dichiarato di aver iniziato a estendere questo esperimento in più di una dozzina di Paesi, tra cui l'India, uno dei mercati più grandi dell'azienda, con oltre 500 milioni di utenti.
I consigli per difendersi già da adesso dallo spam
Ad ogni modo, si può già fare qualcosa oggi per ridurre le probabilità di ricevere messaggi spam su WhatsApp. Prima di tutto, è importante attivare le impostazioni della privacy avanzate messe a disposizione dall’app stessa. Lì è possibile stabilire chi può visualizzare il nostro ultimo accesso e stato online, l’aggiunta ai gruppi, la condivisioni dello stato, le conferme di lettura dei messaggi ricevuti, e così via.
Inoltre, se si va nella sezione Avanzate, è possibile attivare le impostazioni “Proteggi l'indirizzo IP” durante le chiamate e “Disabilita anteprime dei link”, che sono utili rispettivamente per rendere più difficile l'individuazione della propria posizione e dell'indirizzo IP da parte di siti web di terze parti.
Se si ha il dubbio che un messaggio sia spam, è sempre meglio non rispondere. Non solo, è bene bloccare il numero che ve lo ha inoltrato e segnalarlo, appunto, come spam.
Attenzione alle truffe
Come già accennato, su WhatsApp possono arrivare anche messaggi di truffa. La stessa app, nelle sue faq, sottolinea che "alcune persone potrebbero inviarti messaggi perché vogliono ingannarti per avere le tue informazioni personali o finanziarie oppure vogliono diffondere disinformazione. Le truffe possono verificarsi ovunque e colpire chiunque, ma puoi proteggere il tuo account sapendo a cosa prestare attenzione".
In particolare, spiega sempre WhatsApp, "ci sono dei segnali che indicano che hai ricevuto un messaggio sospetto o che il mittente non è affidabile. Presta attenzione a questi indizi da parte del mittente:
- Errori ortografici o grammaticali;
- Ti chiede di toccare un link o di attivare nuove funzioni attraverso un link o scaricare un'app;
- Ti chiede di condividere informazioni personali, come dati della carta di credito e del conto corrente, data di nascita o password;
- Ti chiede di inoltrare un messaggio;
- Ti chiede denaro o pagamento per poter usare WhatsApp;
- Il truffatore finge di essere qualcuno che conosci;
- Il messaggio è relativo alla lotteria, al gioco d'azzardo, a un lavoro, a un investimento o a un prestito;
- Chatta con te per guadagnarsi la tua fiducia prima di chiedere informazioni personali".
