Cronaca

Dalla chat al processo: WhatsApp diventa prova in giudizio

Giovanni Reho

Avvocato
©Getty

I tribunali affrontano delle nuove sfide in un mondo in cui le interazioni e gli scambi sulle piattaforme digitali sono sempre più centrali. Una chat può entrare in aula come prova e diventare cruciale per fare chiarezza e stabilire la verità su un fatto. Ed è un'arma a doppio taglio. Vediamo con l’avvocato le novità con tutte le precisazioni del caso e la recente sentenza che ha confermato che messaggini e sms hanno il valore di documenti. Basta davvero uno screen shot?

