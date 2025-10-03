Amazon Prime Day 2025, tornano gli sconti per gli abbonati: le date

La Festa delle offerte Prime, l’Amazon Prime Day di ottobre 2025, si terrà il 7 e l’8 ottobre con sconti su marchi come Samsung, Microsoft, Philips, Lego e De’ Longhi. Gli sconti riguarderanno elettronica, casa, cucina, cura della persona e uno spazio dedicato al “Made in Italy”. Per accedere alle offerte serve l’abbonamento Prime, con prezzi ridotti per studenti e giovani e una promozione speciale di 7 giorni a 0,49 euro

La Festa delle offerte Prime (nome ufficiale dell' Amazon Prime Day di ottobre 2025 ) è sempre più vicina. Le date da cerchiare sul calendario sono quelle del 7 e 8 ottobre. In queste due giornate gli iscritti ad Amazon Prime potranno acquistare prodotti di numerosi marchi a prezzi scontati. Tra i brand partecipanti ci sono Bosch, Braun, Microsoft, Samsung, Philips, Ghd, Oral-B, Lego, De’ Longhi e Logitech.

Cosa sapere sulla Festa delle offerte Prime



Gli sconti riguarderanno diverse tipologie di prodotti: articoli per la casa e la cucina, elettronica, giocattoli, cura della persona. È previsto anche uno spazio dedicato al “Made in Italy”, pensato per dare visibilità a marchi italiani e piccole e medie imprese. “La Festa delle Offerte Prime è l'evento di Amazon esclusivo per i clienti Prime, con offerte personalizzate e marchi top”, si legge sul sito del colosso dell’e-commerce. Per accedere agli sconti bisogna essere abbonati a Prime, che in Italia costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno, con un mese di prova gratuito. Amazon ha lanciato anche un’offerta speciale: 7 giorni di Prime a 0,49 euro. Gli studenti e i giovani tra i 18 e i 22 anni hanno invece tariffe agevolate (2,49 euro al mese o 24,95 all’anno, con tre mesi di prova gratuita) e un rimborso del 10% su alcune categorie di prodotti. Amazon consiglia, per non perdere tutte le offerte dell’evento, di consultare tramite il sito le proposte “per ottenere sconti esclusivi su migliaia di articoli” o, ancora, di creare una “lista dei desideri e impostare notifiche personalizzate sulle offerte tramite l'app Amazon”. Infine, conclude l’azienda, “i clienti Prime possono accedere a tutte le offerte della Festa delle Offerte Prime, oltre a vantaggi esclusivi come Prime Video, Prime Delivery, Amazon Music e molto altro”.



Come impostare le notifiche nell’app



Per non perdere le promozioni è utile attivare le notifiche dell’app Amazon, disponibili solo su smartphone. L’opzione infatti si può gestire esclusivamente dall’app ufficiale, scaricabile gratuitamente sia su iOS che su Android. Una volta installata, basta seguire questi passaggi:

• Aprire l'applicazione;

• Accedere al menu principale e selezionare Notifiche (in alcuni casi l'opzione Notifiche potrebbe trovarsi all'interno della voce Impostazioni);

• Attivare l'opzione Offerte che segui o in Lista d'attesa;

• Scegliere i prodotti di interesse e, nella loro scheda, premere sui pulsanti dedicati per seguirli o aggiungersi alla lista d’attesa.